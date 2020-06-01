Пожилая пара упала с эскалатора в торговом центре и серьезно пострадала

Пресс-секретарь Тартуского потребительского кооператива Керту Пунгер подтвердила, что инцидент действительно имел место в принадлежащем им центре Kvartal, где два пожилых посетителя упали на эскалаторе у входа с улицы Туру. По словам Пунгер, запись камеры наблюдения показывает, как пожилая женщина потеряла равновесие через несколько мгновений после того, как наступила на эскалатор и упала на спину.

«Пытаясь помочь, джентльмен, который был с ней, тоже упал. Им немедленно помогли сотрудники службы безопасности и другие посетители, которые находились поблизости. Они остановили эскалатор, вызвали скорую помощь и помогали старой паре, пока не приехала скорая помощь», - объяснила Пунгер. Она добавила, что, когда машина скорой помощи прибыла, старая пара все еще находилась в сознании, и центр Kvartal желает пострадавшим скорейшего выздоровления.