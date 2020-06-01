Рийгикогу продолжит обсуждать проект о комиссии по надзору за финансированием партий

За предложение об исключении законопроекта проголосовали 46 депутатов Рийгикогу и против — 53 члена парламента, в результате первое чтение документа было завершено и он остался в повестке дня.

Единственной из депутатов правящей коалиции за исключение законопроекта из производства проголосовала депутат от партии Isamaa Виктория Ладынская-Кубитс.

Не входящий во фракции Раймонд Калььюлайд, который ранее утверждал, что он не против ликвидации комиссии как таковой, по предложению оппозиции проголосовал за его исключение из производства.

В голосовании также не приняли участие двое депутатов — Сийм Кийслер из Isamaa и Михаил Стальнухин из Центристской партии.

КНФП - созданный в 2011 году на основании закона о партиях надзорный орган, который контролирует финансовую деятельность партий, избирательных союзов и независимых кандидатов.

В КНФП от каждой парламентской партии входит один представитель. Еще трое не состоят ни в какой партии и представлены в состав комиссии канц­лером права, республиканской избирательной комиссией и Госконтролем.

Представители правящей коалиции обращают внимание на то, что в отношении членов КНФП не установлены требования, которые гарантировали бы необходимые в этой сфере экспертные знания и профессионализм в комиссии.

В пояснительной записке к законопроекту сообщается, что состав КНФП в полной мере не соответствует критерию независимости. По оценке коалиции, не исключается политическое влияние на членов КНФП, поскольку в комиссию входят и представители парламентских партий.

По мнению авторов законопроекта, контроль за финансированием партий мог бы осуществлять Госконтроль.

По оценке оппозиции, за проектом стоит желание Центристской партии спустить на тормозах предписание комиссии, которое лишило бы партию более чем миллиона евро. Центристская партия оспорила это предписание, и суд начнет обсуждать дело в сентябре. Как утверждают оппоненты, именно по настоянию центристов в законопроект был вписан пункт, устанавливающий трехлетний срок давности для расследования случаев. Сейчас подобного ограничения нет.