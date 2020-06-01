Пн, 1.06.2020
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В Финляндии предупредили о возможности повторного ужесточения ограничительных мер

Soomes tekitab segadust postitöötajate toetuseks korraldatud streik. Helsinki lennujaam.

ФОТО: Sander Ilvest

Если ситуация с коронавирусом радикально не изменится в лучшую сторону, ограничительные меры будут действовать и в следующем году, говорится в докладе, который рабочая группа составила под руководством начальника канцелярии министерства финансов Финляндии Мартти Хетемяки.

Как пишет портал YLE, сейчас запреты в Финляндии снимаются поэтапно, но в докладе предупреждают о возможности обратного ужесточения ограничительных мер, если число инфицированных станет расти.

Согласно докладу, ограничения можно полностью снять только при условии, если удвоить тестирование населения, отслеживать по мобильному приложению цепочки заражения и эффективно предохранять от инфекции группы риска.

Ограничения на свободные поездки внутри ЕС будут действовать до тех пор, пока существует разница в эпидемиологической ситуации между странами.

По оценке рабочей группы, коронаэпидемия принесет госсектору убытки в 7 миллиардов евро.

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