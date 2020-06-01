В Финляндии предупредили о возможности повторного ужесточения ограничительных мер

Если ситуация с коронавирусом радикально не изменится в лучшую сторону, ограничительные меры будут действовать и в следующем году, говорится в докладе, который рабочая группа составила под руководством начальника канцелярии министерства финансов Финляндии Мартти Хетемяки.
Как пишет портал YLE, сейчас запреты в Финляндии снимаются поэтапно, но в докладе предупреждают о возможности обратного ужесточения ограничительных мер, если число инфицированных станет расти.
Согласно докладу, ограничения можно полностью снять только при условии, если удвоить тестирование населения, отслеживать по мобильному приложению цепочки заражения и эффективно предохранять от инфекции группы риска.
Ограничения на свободные поездки внутри ЕС будут действовать до тех пор, пока существует разница в эпидемиологической ситуации между странами.
По оценке рабочей группы, коронаэпидемия принесет госсектору убытки в 7 миллиардов евро.