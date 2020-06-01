Владельцы пярнуских спа-центров надеются на финских туристов

В крупнейших спа Пярну после открытия дела начали налаживаться, но владельцы с нетерпением ожидают приезда финских туристов, пишет портал Rus.ERR.
Как отметил руководитель спа-отелей Estonia Андрус Альяс, можно лишь порадоваться тому, что клиенты за время чрезвычайного положения не забыли дорогу в обычные и лечебные спа. "Не могу сказать, что все как в прошлое лето, но надежда есть", – сказал он.
По его словам, посещение спа популярно среди жителей Эстонии, но чтобы дела предприятия пошли в гору, нужны финны: "Что касается размещения, то по выходным уже весьма весело, больше половины номеров заполнены. На неделе сложнее, надеемся на финский рынок".
В пярнуском центре Tervise Paradiis народа на удивление много – наконец-то заработал аквапарк, открытия которого клиенты ждали больше всего. "Очень надеемся, что благодаря аквапарку продажи гостиничных пакетов вырастут", – прокомментировал возобновление работы водного парка руководитель предприятия Tervis Spaa Grupp Яан Ратник.