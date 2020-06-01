Владельцы пярнуских спа-центров надеются на финских туристов

Как отметил руководитель спа-отелей Estonia Андрус Альяс, можно лишь порадоваться тому, что клиенты за время чрезвычайного положения не забыли дорогу в обычные и лечебные спа. "Не могу сказать, что все как в прошлое лето, но надежда есть", – сказал он.