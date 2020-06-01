Британский микробиолог нашел способ остановить распространение коронавируса

Так ученый предложил применять обеззараживающие свойства меди.

Он отметил, что вирус умирает на поверхности меди спустя четыре часа, когда на других стальных и пластиковых поверхностях держится до 72 часов.

Микробиолог объяснил, что мембрану коронавируса атакуют ионы металла, которые затем проникают внутрь вируса и уничтожают его ДНК.

Калви подчеркнул, что перила, дверные ручки, а также поручни в общественном транспорте следует сделать с использованием медных элементов.