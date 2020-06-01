Пн, 1.06.2020
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Британский микробиолог нашел способ остановить распространение коронавируса

Respiratoorse sündroomiga Lähis-Ida koroonaviiruse MERS osake mikroskoobis. Pildil näha olev kuma ümber osakese on andnud viiruste suguvõsale ka nime.

ФОТО: Avalik omand / National Institute of Allergy and Infectious Diseases

Старший микробиолог Уильям Калви из Университета Саутгемптона рассказал о способе остановить распространение нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Times.

Так ученый предложил применять обеззараживающие свойства меди.

Он отметил, что вирус умирает на поверхности меди спустя четыре часа, когда на других стальных и пластиковых поверхностях держится до 72 часов.

Микробиолог объяснил, что мембрану коронавируса атакуют ионы металла, которые затем проникают внутрь вируса и уничтожают его ДНК.

Калви подчеркнул, что перила, дверные ручки, а также поручни в общественном транспорте следует сделать с использованием медных элементов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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