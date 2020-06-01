Пн, 1.06.2020
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Болгария открывает границы для Эстонии: двухнедельный карантин не понадобится

Pildil on Bulgaaria lipud..

ФОТО: Liis Treimann.

С 1 июня Болгария открывает границы для туристов из 29 стран, при этом они смогут не проходить двухнедельный карантин. Об этом говорится в сообщении Министерства туризма Болгарии.

В список были включены страны Евросоюза и шенгенской зоны, Великобритания, Северная Ирландия, Сербия и Северная Македония. 

Туристы из этих стран смогут пройти все пограничные пункты без двухнедельного обязательного прохождения карантина.

В список попали следующие страны: Австрия, Нидерланды, Германия, Польша, Греция, Дания, Румыния, Эстония, Словакия, Словения, Венгрия, Финляндия, Кипр, Франция, Латвия, Хорватия, Литва, Чехия, Люксембург, Исландия, Норвегия, Лихтенштейн, Швейцария, Сан-Марино, Андорра, Монако, Ватикан, Сербия, Северная Македония.

При этом отмечается, что список будет обновляться и дополняться в зависимости от развития эпидемической ситуации в странах.

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