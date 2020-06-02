Решение суда в США грозит VW новыми миллиардными штрафами

Апелляционный суд девятого округа США постановил, что немецкий автомобильный концерн Volkswagen не может избежать потенциальных финансовых претензий от двух округов штатов Юта и Флорида в связи с дизельным скандалом. Соответствующее решение опубликовано в картотеке суда в понедельник, 1 июня.

Volkswagen намерен обжаловать постановление в окружном верховном суде. По приблизительным оценкам, суммы штрафов, которые могут затребовать округи Солт-Лейк и Хилсборо, достигают 11,2 млрд долларов в год.

Концерн Volkswagen и дизельный скандал

В результате расследований, инициированных властями США в сентябре 2015 года, VW был вынужден признать, что на нескольких миллионах автомобилей, проданных во всем мире, было установлено программное обеспечение, которое позволяло занижать показатели расхода бензина, а также содержания веществ в выхлопных газах.