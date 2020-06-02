Решение суда в США грозит VW новыми миллиардными штрафами

Два округа Юты и Флориды могут затребовать огромные штрафы для немецкого автоконцерна Volkswagen в рамках "дизельгейта". Окружной апелляционный суд США не увидел преград для подобных претензий, DW.
Апелляционный суд девятого округа США постановил, что немецкий автомобильный концерн Volkswagen не может избежать потенциальных финансовых претензий от двух округов штатов Юта и Флорида в связи с дизельным скандалом. Соответствующее решение опубликовано в картотеке суда в понедельник, 1 июня.
Volkswagen намерен обжаловать постановление в окружном верховном суде. По приблизительным оценкам, суммы штрафов, которые могут затребовать округи Солт-Лейк и Хилсборо, достигают 11,2 млрд долларов в год.
Концерн Volkswagen и дизельный скандал
В результате расследований, инициированных властями США в сентябре 2015 года, VW был вынужден признать, что на нескольких миллионах автомобилей, проданных во всем мире, было установлено программное обеспечение, которое позволяло занижать показатели расхода бензина, а также содержания веществ в выхлопных газах.
"Дизельгейт" уже обошелся концерну в сумму более 30 млрд евро. Большая часть этих средств ушла на штрафные и компенсационные выплаты в США.