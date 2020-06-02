Вт, 2.06.2020
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До 25 градусов тепла: синоптики обещают настоящее лето

Люди на пляже. Фото иллюстративное.

ФОТО: Ain Liiva

Как сообщают эстонские синоптики, средняя температура воздуха в июне будет приближенной к среднестатистическому показателю, а местами даже будет выше нормы, которая составляет от 13,1 до 15,5 градуса тепла.

В начале месяца будет прохладно, особенно в восточной части страны, а на поверхности земли по ночам возможны заморозки, пишет Rus.ERR.

После 5 июня юго-восточный поток принесет в Эстонию более теплый воздух, столбики термометров будут подниматься выше 20 градусов, а после 10 июня станет еще теплее - днем будет до 25 градусов тепла.

Последняя декада может быть прохладнее обычного.

Осадков в июне будет меньше нормы, местами - в пределах нормы, хотя в начале месяца местами возможны ливни. Во второй декаде месяца дождливые дни будут чередоваться с сухими.

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