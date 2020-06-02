До 25 градусов тепла: синоптики обещают настоящее лето

В начале месяца будет прохладно, особенно в восточной части страны, а на поверхности земли по ночам возможны заморозки, пишет Rus.ERR.

После 5 июня юго-восточный поток принесет в Эстонию более теплый воздух, столбики термометров будут подниматься выше 20 градусов, а после 10 июня станет еще теплее - днем будет до 25 градусов тепла.

Последняя декада может быть прохладнее обычного.