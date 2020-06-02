Премьер-министр Канады: РФ продолжает нарушать международные нормы

"Россия был исключена из G7 после того, как вторглась в Крым несколько лет назад. Она все еще не соблюдает международные правила и нормы, поэтому она - вне формата G7 и останется вне его и в будущем", - сказал глава правительства. Его слова приводит CTV.

На вопрос журналистов о возможном участии Трюдо в саммите в том случае, если на него приедет президент России Владимир Путин, канадский премьер-министр прямо не ответил, указав лишь, что на эту тему предстоит "много обсуждений".

Джастин Трюдо добавил, что формат "группы семи" всегда представлял собой "искренние обсуждения с союзниками и друзьями", тогда как группа G20 включает в себе страны, "с которыми у нас не обязательно великолепные отношения".

Ранее в понедельник британское руководство также заявило, что не поддерживает возвращение России в формат встреч "группы семи", однако признает за США право пригласить российское руководство на отдельный саммит.

Президент США Дональд Трамп назвал формат G7 неэффективным и потому сообщил о намерении пригласить на саммит этой организации Россию, Индию, Южную Корею и Австралию. Саммит G7 был запланирован на июнь, однако Трамп отложил его до осени из-за массовых протестов.

С 2018 года американский президент неоднократно объявлял о готовности вернуть РФ в клуб G7.