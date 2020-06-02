Премьер-министр Канады: РФ продолжает нарушать международные нормы

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в понедельник заявил, что Россия останется вне формата "группы семи", поскольку продолжает не соблюдать международные нормы, пишет Newsru.
"Россия был исключена из G7 после того, как вторглась в Крым несколько лет назад. Она все еще не соблюдает международные правила и нормы, поэтому она - вне формата G7 и останется вне его и в будущем", - сказал глава правительства. Его слова приводит CTV.
На вопрос журналистов о возможном участии Трюдо в саммите в том случае, если на него приедет президент России Владимир Путин, канадский премьер-министр прямо не ответил, указав лишь, что на эту тему предстоит "много обсуждений".
Джастин Трюдо добавил, что формат "группы семи" всегда представлял собой "искренние обсуждения с союзниками и друзьями", тогда как группа G20 включает в себе страны, "с которыми у нас не обязательно великолепные отношения".
Ранее в понедельник британское руководство также заявило, что не поддерживает возвращение России в формат встреч "группы семи", однако признает за США право пригласить российское руководство на отдельный саммит.
Президент США Дональд Трамп назвал формат G7 неэффективным и потому сообщил о намерении пригласить на саммит этой организации Россию, Индию, Южную Корею и Австралию. Саммит G7 был запланирован на июнь, однако Трамп отложил его до осени из-за массовых протестов.
С 2018 года американский президент неоднократно объявлял о готовности вернуть РФ в клуб G7.
В G7 входят Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США. Членом клуба также является Евросоюз. Россия состояла в G7 с 1997 по 2014 год. В это время он назывался "большой восьмеркой" или G8. В 2014 году Россия председательствовала в организации, и саммит ее лидеров должен был пройти в Сочи вскоре после зимних Олимпийских игр. Весной главы стран "семерки" решили не ехать в Сочи, перенесли саммит в Брюссель и не пригласили туда Россию. Они заявили о незаконном присоединении Крыма к России и вмешательстве во внутренние дела Украины. Больше Россия не участвовала во встречах такого формата, передает "Интерфакс".