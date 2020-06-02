Рейнсалу рассчитывает на присоединение Польши к единой туристической зоне стран Балтии

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу надеется, что на переговорах глав МИД стран Балтии и Польши, которые пройдут в Таллинне 2 июня, удастся прийти к соглашению об открытии польской границы после коронавирусного кризиса, пишет Rus.ERR.
Ранее премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис предложил Польше присоединиться к странам Балтии и создать единую туристическую зону.
"Конечно, поскольку Эстония, Латвия и Литва решили предоставить бескарантинный въезд для жителей Польши, то было бы, разумеется, позитивно, если бы Польша ответила таким же решением", - сказал Рейнсалу накануне переговоров.
Министр также выразил надежду, что Финляндия вскоре откроет границу для туристов из Эстонии, поскольку для финских туристов эстонская граница открыта.
В настоящее время в Европейском союзе принято решение, что внешняя граница Шенгенской зоны останется закрытой до 15 июня.