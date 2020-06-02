В ФИФА пообещали не штрафовать футболистов за акции в поддержку Флойда

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) не будет наказывать игроков за жесты солидарности после убийства афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, пишет Deutsche Welle. Связанные с этой трагедией политические акции будут рассматриваться с точки зрения здравого смысла и с учетом всех обстоятельств, сообщило в понедельник, 1 июня, информагентство AP со ссылкой на пресс-службу ФИФА.

В организации понимают "глубину чувств и опасения, которые выражают многие футболисты в связи трагическими обстоятельствами смерти Джорджа Флойда", цитирует далее агентство.

Акции солидарности в бундеслиге

В минувшие выходные целый ряд футболистов бундеслиги во время матчей выступили с акциями в поддержку протестующих в США после трагедии в Миннеаполисе. В частности, Уэстон Маккенни из "Шальке" надел нарукавную повязку в знак протеста против расизма, Маркус Турам из "Боруссии" (Мёнхенгладбах) встал на колени, Джейдон Санчо и Ашраф Хакими из дортмундской "Боруссии" написали на своих футболках "Justice for George Floyd" ("Правосудие для Джорджа Флойда").

Подобные акции запрещены уставами бундеслиги и ФИФА. Немецкий футбольный союз (DFB) пообещал рассмотреть ситуацию в комитете по контролю. Комитет установит, являются ли матчи и стадионы подходящими местами для подобных акций и решит вопрос о возможных санкциях, сообщил вице-президент DFB Райнер Кох (Rainer Koch).

Убийство Джорджа Флойда и протесты в США

Между тем результаты официальной судмедэкспертизы подтвердили, что Джордж Флойд скончался в результате удушения сотрудником полиции. "Остановка сердечно-легочной деятельности произошла в результате сдавливания шеи и способов усмирения, примененных органами правопорядка", - говорится о результатах вскрытия Флойда в пресс-релизе судмедэксперта округа Хеннепин, штат Миннесота. В документе гибель мужчины квалифицируется как убийство.