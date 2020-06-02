В ФИФА пообещали не штрафовать футболистов за акции в поддержку Флойда

Жесты солидарности футболистов в связи с убийством афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе будут рассматриваться с точки зрения здравого смысла, заявили в ФИФА.
Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) не будет наказывать игроков за жесты солидарности после убийства афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, пишет Deutsche Welle. Связанные с этой трагедией политические акции будут рассматриваться с точки зрения здравого смысла и с учетом всех обстоятельств, сообщило в понедельник, 1 июня, информагентство AP со ссылкой на пресс-службу ФИФА.
В организации понимают "глубину чувств и опасения, которые выражают многие футболисты в связи трагическими обстоятельствами смерти Джорджа Флойда", цитирует далее агентство.
Акции солидарности в бундеслиге
В минувшие выходные целый ряд футболистов бундеслиги во время матчей выступили с акциями в поддержку протестующих в США после трагедии в Миннеаполисе. В частности, Уэстон Маккенни из "Шальке" надел нарукавную повязку в знак протеста против расизма, Маркус Турам из "Боруссии" (Мёнхенгладбах) встал на колени, Джейдон Санчо и Ашраф Хакими из дортмундской "Боруссии" написали на своих футболках "Justice for George Floyd" ("Правосудие для Джорджа Флойда").
Подобные акции запрещены уставами бундеслиги и ФИФА. Немецкий футбольный союз (DFB) пообещал рассмотреть ситуацию в комитете по контролю. Комитет установит, являются ли матчи и стадионы подходящими местами для подобных акций и решит вопрос о возможных санкциях, сообщил вице-президент DFB Райнер Кох (Rainer Koch).
Убийство Джорджа Флойда и протесты в США
Между тем результаты официальной судмедэкспертизы подтвердили, что Джордж Флойд скончался в результате удушения сотрудником полиции. "Остановка сердечно-легочной деятельности произошла в результате сдавливания шеи и способов усмирения, примененных органами правопорядка", - говорится о результатах вскрытия Флойда в пресс-релизе судмедэксперта округа Хеннепин, штат Миннесота. В документе гибель мужчины квалифицируется как убийство.
Джордж Флойд умер 25 мая после того, как белый полицейский на протяжении почти девяти минут душил его коленом при задержании. 46-летний мужчина просил о помощи, пока не потерял сознание. Полицейский арестован, ему предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности. Эта трагедия, произошедшая в Миннеаполисе, вызвала волну протестов по всем США. Демонстрации против расизма переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Во многих городах введен комендантский час и задействована Национальная гвардия.