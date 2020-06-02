Междугороднее автобусное сообщение постепенно возобновляется, но часть линий так и не откроется

Менеджер по логистике Go Bus Хенри Покк сообщил ERR, что движение к настоящему времени восстановлено на всех обслуживаемых компанией маршрутах, кроме Тарту-Ряпина, который возобновлять не планируется, а такжене будет возобновлено и одно отправление на линии Таллинн-Хаапсалу.