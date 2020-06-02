Вт, 2.06.2020
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Междугороднее автобусное сообщение постепенно возобновляется, но часть линий так и не откроется

Таллиннский автовокзал.

ФОТО: Tairo Lutter

Автобусные перевозчики с июня начинают поэтапно возобновлять междугородние маршруты по всей Эстонии, однако часть действовавших до кризиса линий так и останутся закрытыми, пишет Rus.ERR.

Менеджер по логистике Go Bus Хенри Покк сообщил ERR, что движение к настоящему времени восстановлено на всех обслуживаемых компанией маршрутах, кроме Тарту-Ряпина, который возобновлять не планируется, а такжене будет возобновлено и одно отправление на линии Таллинн-Хаапсалу.

Член правления MK Reisid Маргус Корка сообщил, что компания возобновила все свои маршруты, кроме Вильянди-Раквере, который восстанавливать не планируется.

Представитель Taisto Liinid Ян Ландрат сообщил, что компания намерена постепенно возобновить движение автобусов с 4 июня.

Исполнительный директор Lux Express Янно Ритсберг сказал, что компания возобновила более половины от докризисного объема перевозок.

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