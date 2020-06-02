Вт, 2.06.2020
Детские каникулы я попросил бы не трогать. Дети не должны расплачиваться за чужой провал. Аарне Сеппель

Организаторы концертов: массовый возврат денег за билеты приведет к банкротствам

Judas Priesti legendaarsed kitarristid K. K. Downing (vasakul) ja Glenn Tipton 2005. aastal Saku Suurhallis.

ФОТО: Toomas Huik/Postimees

Организаторы крупных концертов предупреждают, что обязанность возвращать деньги за несостоявшиеся из-за коронавируса концерты может привести к волне банкротств и массовой отмене мероприятий, пишет Rus.ERR.

По мнению члена правления фирмы по организации концертов Live Nation Estonia Марта Ээнсалу, если в других странах, например, в Латвии и Литве, нашли решения, как государство может отрегулировать процесс возврата билетов, и организаторам были даны более длительные сроки, у нас такого нет.

В Департаменте защиты прав потребителей и технического надзора сообщили, что в законе не прописаны точные сроки возврата денег за билеты, обычно они составляют от двух до четырех недель.

По словам исполнительного директора фирмы Monster Music  Танеля Тамма, из-за коронавирусных ограничений пришлось перенести три крупных фестиваля, на которые было продано 8000 билетов, но просьбы к государству о помощи организаторам крупных концертов пока что были пустым звуком.

Министр культуры Тынис Лукас считает, что Департамент защиты прав потребителей должен толковать Обязательственно-правовой закон иначе, чем в обычных условиях, и призвал посетителей концертов и Департамент защиты прав потребителей дать фирмам год на возвращение денег за билеты.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ