Организаторы концертов: массовый возврат денег за билеты приведет к банкротствам

По мнению члена правления фирмы по организации концертов Live Nation Estonia Марта Ээнсалу, если в других странах, например, в Латвии и Литве, нашли решения, как государство может отрегулировать процесс возврата билетов, и организаторам были даны более длительные сроки, у нас такого нет.

В Департаменте защиты прав потребителей и технического надзора сообщили, что в законе не прописаны точные сроки возврата денег за билеты, обычно они составляют от двух до четырех недель.

По словам исполнительного директора фирмы Monster Music Танеля Тамма, из-за коронавирусных ограничений пришлось перенести три крупных фестиваля, на которые было продано 8000 билетов, но просьбы к государству о помощи организаторам крупных концертов пока что были пустым звуком.