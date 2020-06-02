Хорошие новости: в Эстонии за сутки не выявлено ни одного нового заболевшего COVID-19

По состоянию на утро 2 июня, в больничном лечении от коронавируса в Эстонии нуждалось 20 пациентов. На искусственной вентиляции легких никого нет. За минувшие сутки никто не умер. На сегодняшний день выписано 340 пациентов, закончено 352 истории болезни.

По состоянию на сегодняшний день выздоровело 1632 человека. Из них истории болезни 1260 пациентов закончены (77,2%), у 372 человек (22,8%) с момента положительного результата теста прошло более чем 28 дней, и человек не находится на больничном лечении.

В общей сложности в Эстонии сделано 85 000 первичных тестов, из них 1 870, т.е. 2,2% были позитивными на вирус SARS-CoV-2.

Подробную статистику данных по коронавирусу можно смотреть по ссылке www.koroonakaart.ee/ru.

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График показывает абсолютное количество диагнозов, совокупный временной ряд диагнозов, ежедневное увеличение и информацию о тестах. В конце видно распределение по возрасту и полу пациентов с положительным диагнозом и их место жительства по уездам.

Департамент здоровья напоминает, что независимо от того, что чрезвычайное положение закончено, для предотвращения распространения заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, нужно по-прежнему тщательно мыть руки, в случае болезни оставаться дома и держать достаточную дистанцию с другими людьми. Коронавирус передается от человека к человеку прежде всего при близком контакте. Близким контактом считается ситуация, при которой люди находились в течение 15 минут друг от друга на расстоянии ближе чем 2 метра.