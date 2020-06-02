В Кохтла-Ярвескую госгимназию выстроилась очередь

«Этот курс не предназначен для эстонских молодых людей и там переплетения нет. Но и они общаются со всеми. И ученики старших классов общаются друг с другом вне зависимости от национальности. На школьных мероприятиях группы все же составляют так, чтобы в них были ученики из разных классов, разных национальностей и полов», - говорит Казела.

Кто-то выпадает

Учитель физики Март Куурме, который в свои 71 лет в основном молодом педагогическом коллективе является настоящим мэтром, хвалит коллег и атмосферу в школе. О том, что барьера в общении нет, по его словам, говорят и ученики, и учителя.

«Ученики с родным русским языком замечательные. Я все время считал: если есть большой народ, то есть большая душа», - говорит Куурме.

Директора, которого он знает с давних времен, Куурме оценивает, как человека новых идей и крупных планов, который в то же время может забыть о существовании педагога, которого сам заманил на работу.

Однако особенность Кохтла-Ярвеской государственной гимназии особенно четко сформировалась только теперь – во время весеннего поступления.

«Мы провели собеседования с кандидатами в ученики и тестирование по своим критериям. Это впервые в истории Кохтла-Ярве, когда кого-то в гимназию не взяли», - говорит директор Агур.

Теперь начались разговоры о не попавших в гимназию учениках. «За какого-то ученика просил директор школы, естественно, родители, звонит и давит даже вице-мэр. У всех примерно одна и та же история: это хороший мальчик/девочка, может все же можно взять? Телефонное право укоренилось в людях, это считают чем-то само собой разумеющимся», - Агур считает ситуацию трагикомичной.

Он говорит, что в первый учебный год школа сито не использовала: «Нас бы съели! В каком смысле – школы закрыли, и вы не берете всех?!» Агур ждет того времени, когда закончат уже две параллели, и в школе останутся только те ученики, которые отвечают его представлению об учениках госгимназии.

«Победителями являются пятые и шестые классы местных русских школ. Информация о том, что не все сюда попадут, начинает распространяться. В итоге родители учеников штурмуют школу с дубинами: что вы там вообще делаете? Я хочу, чтобы мой ребенок попал в эту школу! Почему нет эстонского языка? Почему нельзя говорить по-английски?»

Опыт чрезвычайного положения Хендрик Агур. ФОТО: Erakogu Директор Кохтла-Ярвеской государственной гимназии Хендрик Агур благодарит коллектив школы, который во время чрезвычайного положения очень хорошо справился с учебной работой. «Все получили новый опыт и развили способность к адаптации. Другого выбора не было. Полученного опыта вполне хватит и для обычной ситуации. Были отселектированы слабо мотивированные ученики, которые отнеслись к чрезвычайному положению, как к каникулам. Очень грустно».