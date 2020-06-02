В Таллинне велосипедистам разрешат ездить по нескольким автобусным полосам

Еще осенью у отцов города было совершенно другое мнение по этому вопросу. Отвечая на запрос депутата городского ксобрания Кайдо Кукка, вице-мэр Андрей Новиков тогда сказал, что, поскольку полосы общественного транспорта используются довольно интенсивно, а велосипедист на автобусной полосе часто будет находиться вне поля зрения водителя автобуса, в ближайшие годы не планируется допускать велосипедистов на какие-либо автобусные полосы.

Теперь же столичные власти решили сделать пару исключений.

«Общий принцип по-прежнему заключается в том, что мы стараемся держать велосипедистов либо на отдельной велосипедной дорожке, либо на велосипедной полосе», - пояснил заместитель главы Таллиннского транспортного департамента Тальво Рюйтельмаа.

«Но в центре города есть несколько мест, где просто нет физического пространства для строительства отдельной велосипедной полосы, например, на бульваре Эстония от Пярнуского шоссе до улицы Гонсиори в обоих направлениях. Это отрезок, где, во-первых, скорости движения относительно низкие, автобусы там делают остановки, а скорость общественного транспорта в основном такая же, как у велосипедистов. И для того, чтобы велосипедисты могли лучше передвигаться, теперь планируется дать этот отрезок в совместное пользование велосипедистам и общественному транспорту. Такая возможность также предусмотрена в Законе о дорожном движении».

Бульвар Эстония густо заполнен крупными синими знаками, указывающими, что по автобусным полосам можно проехать как на велосипедах, так и на общественном транспорте.

Власти Таллинна рассматривают также узкие участки возле церкви св. Яана и драматического театра на Пярнуском шоссе, для которых в настоящее время разрабатываются решения.

«В настоящее время там асфальтируют дорогу, и когда дойдет до дорожной разметки, мы попробуем использовать там новую концепцию», - пообещал он.

Еще одно место, которое нуждается в новом решении, находится на Пярнуском шоссе в направлении из города, напротив кинотеатра Kosmos, в конце улицы Тынисмяги.

«Велосипедист и общественный транспорт должны там считатьсядруг с другом. Улица Тынисмяги не перпендикулярна Пярнускому шоссе, а лежит под углом, и шоссе делает там вопрото. Город был так построен в свое время, и мы пытаемся найти лучшее решение в этой ситуации », - сказал Рюйтельмаа.

Он добавил, что на данный момент таких решений больше не планируется, но в этом году Транспортный департамент будет уделять больше внимания велодорожкам и велосипедистам.

«Мы рассмотрим всю городскую сеть велосипедных дорожек, поэтому возможно, что изменений будет больше с тем, чтобы сделать движение велосипедистов более безопасным, а также более комфортным и логичным».

Поскольку недопонимания между велосипедистами и водителями общественного транспорта неоднократно доходили до прессы, среди водителей автобусов будет обязательно проведена разъяснительная работа.