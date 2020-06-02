Федор Емельяненко обошел Хабиба в рейтинге лучших бойцов по версии CBS

43-летний Емельяненко, который в настоящее время является бойцом Bellator, занимает четвертое место. Ранее он возглавлял рейтинг CBS среди тяжеловесов. Последний бой он провел в декабре прошлого года, одержав победу техническим нокаутом в первом раунде над американцем Куинтоном Джексоном. Всего на его счету 39 побед и шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся.

Непобежденный обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе 31-летний Нурмагомедов расположился на шестой строчке рейтинга. Хабиб стал чемпионом в апреле 2018 года и с тех пор дважды защитил пояс в боях против ирландца Конора Макгрегора и американца Дастина Порье. Всего на счету россиянина 28 побед и ни одного поражения.