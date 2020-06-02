Вт, 2.06.2020
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Федор Емельяненко обошел Хабиба в рейтинге лучших бойцов по версии CBS

Федор Емельяненко.

ФОТО: Nam Y. Huh / AP

Американский телеканал CBS представил свой рейтинг величайших бойцов в истории смешанных единоборств (ММА). В список, который размещен на сайте телеканала, попали два представителя отечественной школы - Федор Емельяненко и Хабиб Нурмагомедов, пишет Newsru.

43-летний Емельяненко, который в настоящее время является бойцом Bellator, занимает четвертое место. Ранее он возглавлял рейтинг CBS среди тяжеловесов. Последний бой он провел в декабре прошлого года, одержав победу техническим нокаутом в первом раунде над американцем Куинтоном Джексоном. Всего на его счету 39 побед и шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся.

Непобежденный обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе 31-летний Нурмагомедов расположился на шестой строчке рейтинга. Хабиб стал чемпионом в апреле 2018 года и с тех пор дважды защитил пояс в боях против ирландца Конора Макгрегора и американца Дастина Порье. Всего на счету россиянина 28 побед и ни одного поражения.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agree or disagree with the list? (@cbssportshq)

Публикация от CBS Sports (@cbssports)

Лучшим в истории телеканал признал американского бойца, бывшего чемпиона UFC в полутяжелом весе Джона Джонса. В первую тройку также вошли бразилец Андерсон Силва и канадец Жорж Сен-Пьер.

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