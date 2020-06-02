Как сложились судьбы героев фильма Алены Суржиковой: золотая медалистка Юлия живет и работает в Берлине

Берлин. Милая женщина в красивом, прихотливо повязанном платке едет на велосипеде на работу. Это одноклассница Суржиковой Юлия — учитель русского языка и рукоделия в вальдорфской школе.

Юлия живет и работает в Берлине. ФОТО: Архив Алены Суржиковой.

«Мы с Юлей учили немецкий язык на дополнительных занятиях. После восьмого урока все шли домой, а у нас девятым и десятым был немецкий, - вспоминает Алена Суржикова. - И мы были хорошими подругами, как два антипода: она всегда грустная, с выученными уроками, а я всегда веселая с невыученными! Мне ее всегда было жаль, что она так из-за школы переживает».

Юля окончила школу с золотой медалью, за все годы учебы по всем предметам у нее были только самые хорошие оценки. После школы она поехала учиться в Университет в Берлине, там она изучала славистику, кроме русского и немецкого, изучала польский, чешский, болгарский языки.

В центре - будущий режиссер-документалист Алена Суржикова. Справа - будущая золотая медалистка, жительница Берлина и учитель Юлия. ФОТО: Архив Алены Суржиковой.

А впервые Алена с Юлей поехали в Берлин летом 1999 года, причем будущий режиссер-документалист оказалась там на неделю раньше. К тому времени школьные анкеты уже стали историей: Суржикова вела дневник. Разумеется, дневник тоже сохранился. Вот фрагменты из него, рассказывающие о берлинских каникулах двух юных подружек из Эстонии.

«Ну вот! Наконец-то приедет Юлька! Еду встречать Юльку на S-Bahn (Берлинская электричка. - Ред.). Мне еще долго ехать, еду без билета, зайцем, очень страшно, деньги уже почти закончились, а нам тут быть еще три недели. Вокруг полно народу, все такие веселые, беззаботные. А я читала ˮМатьˮ Горького, совсем не весело. Хочу, поскорее чтоб приехала Юля. Только неделю я тут, а, кажется, целую вечность. Хотя в Таллинне сейчас тоже делать нечего, все разъехались. Напротив меня сидит молодой человек и рассматривает карту Копенгагена, хорошо одет, симпатичный. Сразу видно, что не русский, какой-то европеец, турист, наверно, а может, немец. Интересно, по мне видно, что я русская? Вот, Юлька, приедет, тогда затусим!»

Две подружки: Алена и Юля. ФОТО: Архив Алены Суржиковой.

Правда, трудно представить сегодняшнюю гимназистку, читающую на каникулах за границей Горького? Но будущий режиссер пишет и о кинематографических впечатлениях, и решает свои девчачьи финансовые проблемы: «Юльку встретила, нас повели всем лагерем в кино, фильм был хороший, но уж больно наивный. Поведение у этих местных странное, фильмы какие-то больно простые смотрят. А потом мы все танцевали, и это было круто. Сейчас едем в электричке в египетский музей, туда сегодня можно пройти бесплатно. Некоторые вещи тут очень мало стоят, а некоторые очень дорого. Все ели мороженое за 2 марки, я это целых 16 крон, я не ела. У меня всего осталось 90 марок до конца лагеря».