Как сложились судьбы героев фильма Алены Суржиковой: золотая медалистка Юлия живет и работает в Берлине

Продолжаем рассказывать о героях фильма «Анкета». Это одноклассники и одноклассницы режиссера Суржиковой, которые когда-то, в далекие 90-е отвечали на детские вопросы, каким они видят свое будущее. А их настоящее, реальное будущее сложилось по-разному.
Берлин. Милая женщина в красивом, прихотливо повязанном платке едет на велосипеде на работу. Это одноклассница Суржиковой Юлия — учитель русского языка и рукоделия в вальдорфской школе.
«Мы с Юлей учили немецкий язык на дополнительных занятиях. После восьмого урока все шли домой, а у нас девятым и десятым был немецкий, - вспоминает Алена Суржикова. - И мы были хорошими подругами, как два антипода: она всегда грустная, с выученными уроками, а я всегда веселая с невыученными! Мне ее всегда было жаль, что она так из-за школы переживает».
Юля окончила школу с золотой медалью, за все годы учебы по всем предметам у нее были только самые хорошие оценки. После школы она поехала учиться в Университет в Берлине, там она изучала славистику, кроме русского и немецкого, изучала польский, чешский, болгарский языки.
А впервые Алена с Юлей поехали в Берлин летом 1999 года, причем будущий режиссер-документалист оказалась там на неделю раньше. К тому времени школьные анкеты уже стали историей: Суржикова вела дневник. Разумеется, дневник тоже сохранился. Вот фрагменты из него, рассказывающие о берлинских каникулах двух юных подружек из Эстонии.
«Ну вот! Наконец-то приедет Юлька! Еду встречать Юльку на S-Bahn (Берлинская электричка. - Ред.). Мне еще долго ехать, еду без билета, зайцем, очень страшно, деньги уже почти закончились, а нам тут быть еще три недели. Вокруг полно народу, все такие веселые, беззаботные. А я читала ˮМатьˮ Горького, совсем не весело. Хочу, поскорее чтоб приехала Юля. Только неделю я тут, а, кажется, целую вечность. Хотя в Таллинне сейчас тоже делать нечего, все разъехались. Напротив меня сидит молодой человек и рассматривает карту Копенгагена, хорошо одет, симпатичный. Сразу видно, что не русский, какой-то европеец, турист, наверно, а может, немец. Интересно, по мне видно, что я русская? Вот, Юлька, приедет, тогда затусим!»
Правда, трудно представить сегодняшнюю гимназистку, читающую на каникулах за границей Горького? Но будущий режиссер пишет и о кинематографических впечатлениях, и решает свои девчачьи финансовые проблемы: «Юльку встретила, нас повели всем лагерем в кино, фильм был хороший, но уж больно наивный. Поведение у этих местных странное, фильмы какие-то больно простые смотрят. А потом мы все танцевали, и это было круто. Сейчас едем в электричке в египетский музей, туда сегодня можно пройти бесплатно. Некоторые вещи тут очень мало стоят, а некоторые очень дорого. Все ели мороженое за 2 марки, я это целых 16 крон, я не ела. У меня всего осталось 90 марок до конца лагеря».
Эта дневниковые заметки — тоже срез времени, как и в фильме Суржиковой. Школьная дружба перешла в десятилетнюю разлуку: Юля насовсем уехала в Берлин, вышла замуж, родила дочь. Снова пошла учиться, и теперь работает учительницей в вальдорфской школе.
Созданию фильма «Анкета» очень помешал кризис. Премьера была отложена, для завершения работы над картиной потребовались дополнительные средства. А школьники перешли на удаленное обучение. Александр Хаак, в те далекие 90-е работавший директором Ласнамяэской гимназии, в своем интервью задолго до коронакризиса, сказал, что школа будущего будет базироваться как раз на удаленном обучении. Посмотрите видео!
«Наша учительница эстонского часто говорила: если вам что-то тут не нравится – путь на восток открыт. По ее словам получалось, что русские в Эстонии мешают. Но я, когда только начала учить немецкий язык, сразу поняла, что меня тянет именно в эту страну, в Германию. Я поняла, где я хочу жить, - говорит Юлия в фильме «Анкета». - Год нашего окончания школы был первым годом, когда некоторые страны признали полученное в Эстонии среднее образование, и после окончания гимназии можно было сразу ехать поступать в вузы. Многие тогда этим воспользовались».
Одноклассницы и подруги не виделись десять лет. И когда Алена Суржикова предложила Юле стать одной из героинь фильма, она сначала отказалась. «Я и не сомневалась, что она откажется. Потом путем уговоров и переговоров мы договорились и приехали в Берлин на съемки летом 2016 года. Потом снимали каждый год, и вот только теперь мы опять стали более близкими людьми. Теперь можно начинать съемки! Но увы, фильм уже снят! В этом заключается драма документалиста: когда люди привыкли, поняли и готовы наконец-то открыться, обычно фильм уже готов», - говорит режиссер Суржикова.
Работа над фильмом будет закончена благодаря и вашей поддержке: на портале Hooandja.ee уже собрана недостающая для завершения работы сумма.