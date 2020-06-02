Обзор: за месяц средняя цена квадратного метра в Таллинне увеличилась

По словам Мартина Вахтера, руководителя фирмы 1Partner Kinnisvara, за увеличением средней цены за квадратный метр стоит изменение в структуре сделок. «Сделки на вторичном рынке стали дешевле, а среднюю цену квадратного метра сформировали сделки с новыми квартирами, так как обязательственно-правовые договоры на покупку квартир в новостройках были подписаны еще до кризиса, а теперь они просто завершены. На вторичном рынке, однако, цены на квартиры упали примерно на 5 процентов. По сравнению с апрелем, активность сделок на столичном рынке недвижимости немного восстановилась, и, похоже, по крайней мере, с точки зрения количества сделок, дно было пробито», - сказал Вахтер.

«Процесс изменений на рынке недвижимости продолжается, но в отличие от предыдущего падения цен, этот кризис не приведет к краху сектора недвижимости. Некоторые так называемые эксперты предсказывают обратное, но реальность говорит о другом. Объемы сделок останутся низкими, но резкого падения цен не будет», - прогнозирует Вахтер.

В мае в Таллинне было заключено 682 сделки купли-продажи недвижимости, что на 14 процентов больше, чем в апреле. Общая стоимость сделок с недвижимостью выросла за месяц на восемь процентов и достигла до 78 миллионов евро.

В мае в Таллинне было продано 527 квартир, что на 16 процентов больше, чем в апреле. Средняя цена квадратного метра квартиры по сравнению с апрелем увеличилась на 3,5 процента до 2127 евро. Самая дешевая квартира была продана за 2000, а самая дорогая за 737 000 евро.

В мае в Таллинне было продано 17 частных домов, что на десять больше, чем в предыдущем месяце. Самый дешевый дом был продан за 65 000 евро, а самый дорогой - за 470 000 евро.