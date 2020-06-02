Обзор: за месяц средняя цена квадратного метра в Таллинне увеличилась

По сравнению с апрелем, в мае в Таллинне было совершено на 16 процентов больше сделок купли-продажи квартир, а средняя цена квадратного метра увеличилась на 3,5 процента до 2127 евро. 1Partner, крупнейшая компания по недвижимости в странах Балтии, анализирует статистику Земельного департамента.
По словам Мартина Вахтера, руководителя фирмы 1Partner Kinnisvara, за увеличением средней цены за квадратный метр стоит изменение в структуре сделок. «Сделки на вторичном рынке стали дешевле, а среднюю цену квадратного метра сформировали сделки с новыми квартирами, так как обязательственно-правовые договоры на покупку квартир в новостройках были подписаны еще до кризиса, а теперь они просто завершены. На вторичном рынке, однако, цены на квартиры упали примерно на 5 процентов. По сравнению с апрелем, активность сделок на столичном рынке недвижимости немного восстановилась, и, похоже, по крайней мере, с точки зрения количества сделок, дно было пробито», - сказал Вахтер.
«Процесс изменений на рынке недвижимости продолжается, но в отличие от предыдущего падения цен, этот кризис не приведет к краху сектора недвижимости. Некоторые так называемые эксперты предсказывают обратное, но реальность говорит о другом. Объемы сделок останутся низкими, но резкого падения цен не будет», - прогнозирует Вахтер.
В мае в Таллинне было заключено 682 сделки купли-продажи недвижимости, что на 14 процентов больше, чем в апреле. Общая стоимость сделок с недвижимостью выросла за месяц на восемь процентов и достигла до 78 миллионов евро.
В мае в Таллинне было продано 527 квартир, что на 16 процентов больше, чем в апреле. Средняя цена квадратного метра квартиры по сравнению с апрелем увеличилась на 3,5 процента до 2127 евро. Самая дешевая квартира была продана за 2000, а самая дорогая за 737 000 евро.
В мае в Таллинне было продано 17 частных домов, что на десять больше, чем в предыдущем месяце. Самый дешевый дом был продан за 65 000 евро, а самый дорогой - за 470 000 евро.
В мае было продано пять земельных участков для жилищного строительства, что на три меньше, чем в апреле. Самый дешевый участок стоил 7 700 евро, а самый дорогой - 600 000 евро.