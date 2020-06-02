В России вакцину против SARS-CoV-2 будут испытывать на военнослужащих

В России вакцину от коронавируса испытают на военнослужащих-добровольцах. "Для проверки безопасности и эффективности вакцины отобрано 50 военнослужащих, в том числе пять женщин, добровольно изъявивших желание принять участие в апробации современного препарата", - цитирует "Интерфакс" во вторник, 2 июня, имеющееся в его распоряжении заявление Минобороны.

В разработке вакцины участвовал 48-й Центральный научно-исследовательский институт (ЦНИИ) Минобороны РФ, на его базе будут проходит клинические испытания, которые начнутся в ближайшие дни. На 3 июня запланирован заезд первой группы военнослужащих в специальное медицинское учреждение при 48-м ЦНИИ, они пройдут предварительное углубленное обследования и подготовку к проведению эксперимента, - указали далее в ведомстве.

В испытаниях участвуют военные из различных подразделений

По этой информации, на протяжении последнего месяца у кандидатов не диагностировалось никаких заболеваний. Участники испытаний отбирались из различных подразделений вооруженных сил.

Вакцину против коронавируса SARS-CoV-2 разрабатывают 48-й ЦНИИ войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Гамалеи Минздрава РФ. Ранее на базе 48-го ЦНИИ Минобороны РФ испытывались вакцины от лихорадки Эбола, ближневосточного респираторного синдрома и гриппа.

О разработке вакцины против коронавируса российскими военными в начале апреля сообщил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов. 26 мая министр обороны Сергей Шойгу заявил президенту Владимиру Путину, что клинические испытания вакцины от коронавируса завершат до конца июля.