Eesti Raudtee берет кредит на 95 миллионов евро

Eesti Raudtee использует данную поддержку, чтобы модернизировать большую часть системы управления движением, то есть улучшить инфраструктуру, а также для автоматизации регулировки движения. Все обновления будут проведены в Трансъевропейской транспортной сети, в том числе в коридоре Северное море-Балтийский.

По словам вице-президента Европейского инвестиционного банка Томаса Эстроса, сегодняшние тенденции отходят от транспорта на основе углерода, поэтому поставщики транспортных услуг пытаются предложить наилучшие условия, показывая, что альтернатива автомобилю есть.

Он добавил, что модернизация не только добавил скорости поездам, но и повысит безопасность железной дороги через новые системы управления движением.