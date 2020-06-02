Соцработники во время «птичьего мира» вырубили лес, полученный в наследство от подопечной

«Как такое возможно, что место, где жители Канепи любили гулять и отдыхать, превратилось в вырубку?» - выразила свое недовольство в социальной сети уроженка Канепи в Пыльвамааа Мерле Ильм, обнаружившая 29 мая, гуляя возле озера Йыкси, бревна и работающий трактор.

Вырубка начинается всего в 70 метрах от волостной певческой сцены и места для купания. Местные жители тоже удивились, как имущество старого человека досталось соцработникам. Скончавшаяся шесть лет назад Хильда-Армильда Рейткам завещала лес около озера трем лицам, в том числе волостному соцработнику Тийе Урм и руководителю центра по уходу Рынгу Аннели Салумяэ.

Это, конечно, не запрещено, но вызывает вопрос, воспользовался ли соцработник своей должностью в личных интересах?

Юристы комментировали эту частую этическую проблему так, что завещание в пользу человека, получающего зарплату за социальную работу, может противоречить хорошей традиции и по гражданскому кодексу. У многих соцработников в должностной инструкции значится, что они не должны вступать с клиентом в личные финансовые отношения или влиять на него при оформлении документов о наследстве.

Искушение возникает очень легко, поскольку пожилые люди не понимают, что соцработникам платят за помощь, и зачастую предлагают свое имущество в качестве оплаты.

Обещание организовать похороны заставило старушку растаять

Наследники Хильды-Армильды Рейткам, известной как заядлая рыбачка, отрицают неэтичность.

«Если человек умер, кому я теперь верну это наследство? - спрашивает Аннели Салумаа. – Это воля человека. У нас была договоренность, что я похороню ее. Она оставила мне деньги на похороны, остаток я отдала дочери племянника. Когда из завещания выяснилось, что я получила участок леса – ну я не знаю…»

Аннели Салумаа пояснила, что познакомилась со старушкой, когда составила реабилитационные планы для людей с особыми потребностями. Составляла она его и для Рейткам. Дело с наследством закрутилось, поскольку Салумаа попросила организовать ее похороны.

«Я согласилась, поскольку это была очень крепкая дама, которая могла прожить до 105 лет, - пояснила Салумаа. – Она ужасно хотела написать завещание и спросила, как это сделать. Племяннику она не хотела завещать, поскольку наследство брата уже пошло на покрытие долгов. Часть недвижимости она завещала племяннице».

На девятом десятке лет здоровье Рейткам внезапно ухудшилось, и она умерла. «Я вообще не знала, что она сделает на меня завещание», - утверждает вторая наследница участка леса, специалист по социальной работы волостной управы Канепи Тийа Урм. – Я приходила помочь Хильде и в рабочее, и в свободное время, но она даже не упоминала об этом, у меня не было даже возможности сказать, что я не хочу наследства».

Срубить лес им посоветовало лесное товарищество Пыльвамаа.