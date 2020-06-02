Соцработники во время «птичьего мира» вырубили лес, полученный в наследство от подопечной

Соцработники получили в наследство от старушки-одиночки лес в популярном месте отдыха около озера и к возмущению местных жителей вырубили его во время периода гнездования птиц, пишет Postimees.
«Как такое возможно, что место, где жители Канепи любили гулять и отдыхать, превратилось в вырубку?» - выразила свое недовольство в социальной сети уроженка Канепи в Пыльвамааа Мерле Ильм, обнаружившая 29 мая, гуляя возле озера Йыкси, бревна и работающий трактор.
Вырубка начинается всего в 70 метрах от волостной певческой сцены и места для купания. Местные жители тоже удивились, как имущество старого человека досталось соцработникам. Скончавшаяся шесть лет назад Хильда-Армильда Рейткам завещала лес около озера трем лицам, в том числе волостному соцработнику Тийе Урм и руководителю центра по уходу Рынгу Аннели Салумяэ.
Это, конечно, не запрещено, но вызывает вопрос, воспользовался ли соцработник своей должностью в личных интересах?
Юристы комментировали эту частую этическую проблему так, что завещание в пользу человека, получающего зарплату за социальную работу, может противоречить хорошей традиции и по гражданскому кодексу. У многих соцработников в должностной инструкции значится, что они не должны вступать с клиентом в личные финансовые отношения или влиять на него при оформлении документов о наследстве.
Искушение возникает очень легко, поскольку пожилые люди не понимают, что соцработникам платят за помощь, и зачастую предлагают свое имущество в качестве оплаты.
Обещание организовать похороны заставило старушку растаять
Наследники Хильды-Армильды Рейткам, известной как заядлая рыбачка, отрицают неэтичность.
«Если человек умер, кому я теперь верну это наследство? - спрашивает Аннели Салумаа. – Это воля человека. У нас была договоренность, что я похороню ее. Она оставила мне деньги на похороны, остаток я отдала дочери племянника. Когда из завещания выяснилось, что я получила участок леса – ну я не знаю…»
Аннели Салумаа пояснила, что познакомилась со старушкой, когда составила реабилитационные планы для людей с особыми потребностями. Составляла она его и для Рейткам. Дело с наследством закрутилось, поскольку Салумаа попросила организовать ее похороны.
«Я согласилась, поскольку это была очень крепкая дама, которая могла прожить до 105 лет, - пояснила Салумаа. – Она ужасно хотела написать завещание и спросила, как это сделать. Племяннику она не хотела завещать, поскольку наследство брата уже пошло на покрытие долгов. Часть недвижимости она завещала племяннице».
На девятом десятке лет здоровье Рейткам внезапно ухудшилось, и она умерла. «Я вообще не знала, что она сделает на меня завещание», - утверждает вторая наследница участка леса, специалист по социальной работы волостной управы Канепи Тийа Урм. – Я приходила помочь Хильде и в рабочее, и в свободное время, но она даже не упоминала об этом, у меня не было даже возможности сказать, что я не хочу наследства».
Срубить лес им посоветовало лесное товарищество Пыльвамаа.
«Мы не стали бы рубить этот лес, но позвонил сосед и рассказал, что ветром сломало деревья, - пояснила Аннели Салумаа. – Он сначала сделал вырубку, образовался коридор ветров и наш лес стал ломаться. А скандал разразился из-за того, что переломанный лес стали валить».
Владельцы леса обратились к лесному товариществу Пыльвамаа за советом. «Его представитель сказал, что там внутри корневая губка и деревья не держатся – ветер переворачивает их. Кроме того, были большие повреждения от короеда», - пересказала Салумаа услышанное. У нее возникло ощущение, что лес в любом случае не выстоит: «Человек из лесного товарищества потрогал деревья и сказала, что у елки отошла кора, хотя дерево еще зеленое – короед делает свое дело и за пару лет деревья высохнут». На вырубленном участке елей было примерно половина, остальную составляли сосны.
Член правления лесного товарищества Пыльвамаа Тармо Леэс подтвердил, что консультант действительно приезжал оценивать лес. «Консультант дает советы, на основании которых собственник принимает решения», - сказал он. Аннели Салумаа пожаловалась, что в то время скупщики агрессивно советовали ей срубить лес. «Один даже соврал, что другие собственники согласны его продать, и спросил, когда я могу прийти к нотариусу», - рассказывает она.
На самом берегу озера собственники лес все же оставили.
Волость не собирается защищать лес для отдыха
Волостной старейшина Канепи Пирет Раммуль не пожелала дать оценку истории с получением наследства соцработниками. «Это старое дело, я не знаю всех подробностей», - пояснила она.
Поскольку волость Канепи как раз составляет общую планировку, планируется ли установить ограничения на вырубку, чтобы сохранить оставшийся прибрежный лес?
«Певческая сцена и зона отдыха находятся на отдельном участке волости (0,8 гектаров - прим. ред.), то есть не надо за них беспокоиться, - ответила старейшина. – Темой вырубки занимается Департамент окружающей среды». Раммуль добавила, что, если люди хотят, он могут сделать волости предложения относительной общей планировки. – Необходимо найти симбиоз между общественным пространством и частной собственностью».