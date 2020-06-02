Меэлис Лао: с кем выть?

Пандемия последних месяцев и сопровождающая её истерия в СМИ указала на слабое место нашей маленькой Эстонии. Это неспособность думать своей головой, принимать решения и отвечать за их последствия. Меэлис Лао пишет о смелости мыслить самостоятельно и выборе партнеров.
Хотя ещё рано говорить о том, какая страна больше пострадает от коронавируса, очевидно, что потери следует измерять не только количеством заболевших и погибших среди пожилых людей, но и с точки зрения ущерба, который пандемия нанесла экономике и психике людей.
Есть оставить в стороне недемократические страны, отдельного внимания заслуживает Швеция. Страна, чьё мышление и процесс принятия решений значительно отличается от того, к чему мы в повседневности привыкли в Эстонии и Европе.
Просто сам факт того, что шведы были готовы плыть против течения и не закрыли свою экономику больше, чем это было необходимо, указывает на стремление прежде всего постоять за интересы своей страны и народа.
В случае Эстонии остаётся только схватиться за голову. Даже сейчас, когда статистика показывает, что приостановка всей деятельности в стране была чрезмерной реакцией, люди и экономика не могут освободиться полностью. Последствия принятых решений в полной мере дойдут до нас только следующей осенью и зимой.
Неоднократно помогая людям отстаивать собственные интересы в жизни и не поддаваться угнетателям, я пришел к выводу, что постоять за себя могут только те, кто не боится. У кого нет страха пострадать и остаться проигравшим.
Часто те, кто со стороны кажется слабее и меньше своих соперников, могут достойно защищать свои позиции. Конечно, важно иметь верных союзников, с которыми совпадают ваши краткосрочные и долгосрочные интересы. В то же время вы должны понимать, что вчерашний союзник может оказаться вашим противником завтра и наоборот.
С возрастом начинаешь устанавливать больше связей и видеть картину целиком. Поэтому, если в какой-то момент замечаешь, что процессы в обществе не работают как раньше, не остаётся ничего, кроме как начать говорить о них.
Можно подумать, что эстонский народ наделён менталитетом выживания. Людей, которые не станут вступать в полемику и конфликты из-за собственного достоинства и интересов. Но так ли это на самом деле?
Я считаю, что сейчас идеальное время для того, чтобы объективно взглянуть на реальность мировой экономической политики и определить - намерены ли мы участвовать в ней таким образом, чтобы наши интересы были представлены и защищены.
Швеция не боится Китая. А что можно сказать о нас?
Смелость шведов плыть против течения во время пандемии - к сожалению не единственный пример самоопределения страны, который можно рассматривать. Та же Швеция в эти дни мелькает в прессе с бунтарским, с точки зрения политкорректности, проектом.
Я имею ввиду транзитный проект, который Швеция намерена реализовывать в сотрудничестве с Китаем. И в котором эксперты во главе с членом Европейского парламента и бывшим министром иностранных дел Урмасом Паэтом рекомендовали не участвовать, так как это нарушает «согласованность европейской политики в отношении Китая».
Мне ни разу не удалось прочитать в статьях, связанных с темой Китая, об анализе экономических и политических интересов Эстонии, зато можно было до бесконечности читать о наших партнёрских отношениях и общей ответственности перед США и ЕС.
Хорошо, но чего нам не хватает здесь в Эстонии? Что бы сделало нашу жизнь лучше?
Неужели наш единственный интерес — угодить крупным странам-партнёрам?
Мнение Яны Тоом, опубликованное в статье на портале ERR, а также противоположные этому мнению высказывания Урмаса Паэта об отношениях с Китаем вызывают у меня вопросы о том, как представлены интересы Эстонии на международной арене. И что именно из себя представляют наши интересы?
На данный момент, драма, разворачивающаяся перед нами, намного шире темы «Америка против Китая» или дилеммы хороших и плохих, для которой депутат Европарламента Тоом выбрала нейтральное определение «оба хороши». В случае с Тоом хочется выразить признательность за ее готовность не принимать решения о технологическом развитии, в частности сетей 5G, основываясь на политических рекомендациях.
Кто наши партнёры во внешней политике и почему?
Теперь немного о внешнеполитическом самоопределении. Эстонцы всегда были слишком обеспокоены тем, что о них думают другие. В то же время возникает вопрос, является ли желание угодить слону веской причиной для того, чтобы позволить ему решать, какими должны быть отношения между другими жителями зоопарка.
Уже некоторое время США не является единственным возможным приятелем в песочнице для Эстонии и Европы. Я не фанат политики Китая и России и далёк от мнения, что эти державы не пойдут на неприятные уловки для защиты своих экономических интересов. Но покажите мне страну с большими амбициями и внешнеполитическим влиянием, которая подобные уловки не использует. Наша роль в том, чтобы вовремя замечать эти трюки и продолжать лепить куличики, а не дуться и убегать из песочницы.
Роль союзников всегда актуальна в национальном и государственном самоопределении. Не секрет, что ценностный нарратив в выборе наших союзников и оценке угроз давно не работает так, как во времена холодной войны.
В то время мир был свободным с одной стороны и несвободным с другой. Если мечтатели и полезные идиоты столкнулись с полной неразберихой, то для людей, способных мыслить, события Пражской весны в 1986 году расставили всё на свои места. Поэтому солидарность между западными странами была обоснована инстинктом выживания и здоровым национальным эгоизмом.
Теперь мы находимся в совершенно иной ситуации. Да, США - (на данный момент) наш самый важный союзник. Но, увы, потребность в нём продиктована реальностью. Мы не выбирали Америку, потому что она испускает особую этическую искру. Объективно говоря, у нас просто нет других союзников на горизонте. Следовательно, нам неизбежно приходится терпеть всяческие пакости и свинство.
Да, ценности России и Китая во многом кажутся странными с западной точки зрения, но не настолько непостижимыми как, например, ценности Саудовской Аравии. И если кто-то из наших партнёров, для которых Саудовская Аравия является близким союзником, станет говорить нам о необходимости тех или иных решений, мы должны относиться к этому с лёгким скептицизмом. Давайте их выслушаем, но будем действовать с умом и в собственных интересах.
К сожалению, Россия все еще является потенциальной угрозой. Это чувство опасности продиктовано событиями 1939, 2008 и 2014 годов (точнее, не самими событиями, а их оценками в России), а также центральной идеологией сфер влияния.
Мы должны сфокусироваться на этом, когда говорим о российской угрозе, а не изолировать себя от экономических аспектов, которые могут принести нам пользу. Я десятилетиями восхищался лидерами Финляндии, которые могут регулярно встречаться с Россией на дипломатическом уровне и отстаивать свои интересы. В то время как мы либо триумфально размахиваем флагом, либо грозим кулаком, но тем не менее боимся устроить встречу.
Что касается Китая, то ситуация совершенно иная. Прежде всего Китай из-за своего географического положения не представляет для нас физической угрозы. Нет рычагов, которые заставили бы нас совершать действия, противоречащие нашим желаниям и интересам. Я абсолютно уверен, что здесь риски значительно меньше, чем в ситуации с Америкой.
Таким образом, в отличие от российско-американских отношений, где мы находимся в вынужденном положении, в случае ссоры Китая и Америки, нам не нужно выбирать сторону. Или, что ещё хуже, торпедировать возможные выгодные экономические связи с Китаем, чтобы угодить США.
Шок США от быстрого роста Китая понятен, но в тоже время это не наша борьба. Скорее поддержка присутствия Китая в регионе, позволит заставить нашего главного союзника относиться к нам с большим уважением. На этом фоне рекомендация Урмаса Паэта об одностороннем выходе Эстонии из формата сотрудничества «17+1» также кажется совершенно непонятной, а шведский прагматизм - вызывает симпатию.
В сложившейся ситуации в мире для страны, которая ценит и отстаивает свои интересы, открывается пространство свободное от стереотипного мышления, где можно принимать решения, выходящие за рамки установленных норм. Наши отношения с Китаем и Россией - это только наше дело. И выиграем мы от них или проиграем, касается только нас.
Но если мы будем удобно прятаться за крылом большого брата, слепо представляя только его интересы, никто в мире не будет нас уважать. По крайней мере так же, как сегодня уважают шведов.