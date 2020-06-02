Меэлис Лао: с кем выть?

Хотя ещё рано говорить о том, какая страна больше пострадает от коронавируса, очевидно, что потери следует измерять не только количеством заболевших и погибших среди пожилых людей, но и с точки зрения ущерба, который пандемия нанесла экономике и психике людей.

Есть оставить в стороне недемократические страны, отдельного внимания заслуживает Швеция. Страна, чьё мышление и процесс принятия решений значительно отличается от того, к чему мы в повседневности привыкли в Эстонии и Европе.

Просто сам факт того, что шведы были готовы плыть против течения и не закрыли свою экономику больше, чем это было необходимо, указывает на стремление прежде всего постоять за интересы своей страны и народа.

В случае Эстонии остаётся только схватиться за голову. Даже сейчас, когда статистика показывает, что приостановка всей деятельности в стране была чрезмерной реакцией, люди и экономика не могут освободиться полностью. Последствия принятых решений в полной мере дойдут до нас только следующей осенью и зимой.

Неоднократно помогая людям отстаивать собственные интересы в жизни и не поддаваться угнетателям, я пришел к выводу, что постоять за себя могут только те, кто не боится. У кого нет страха пострадать и остаться проигравшим.

Часто те, кто со стороны кажется слабее и меньше своих соперников, могут достойно защищать свои позиции. Конечно, важно иметь верных союзников, с которыми совпадают ваши краткосрочные и долгосрочные интересы. В то же время вы должны понимать, что вчерашний союзник может оказаться вашим противником завтра и наоборот.

С возрастом начинаешь устанавливать больше связей и видеть картину целиком. Поэтому, если в какой-то момент замечаешь, что процессы в обществе не работают как раньше, не остаётся ничего, кроме как начать говорить о них.

Можно подумать, что эстонский народ наделён менталитетом выживания. Людей, которые не станут вступать в полемику и конфликты из-за собственного достоинства и интересов. Но так ли это на самом деле?

Я считаю, что сейчас идеальное время для того, чтобы объективно взглянуть на реальность мировой экономической политики и определить - намерены ли мы участвовать в ней таким образом, чтобы наши интересы были представлены и защищены.

Швеция не боится Китая. А что можно сказать о нас?

Смелость шведов плыть против течения во время пандемии - к сожалению не единственный пример самоопределения страны, который можно рассматривать. Та же Швеция в эти дни мелькает в прессе с бунтарским, с точки зрения политкорректности, проектом.