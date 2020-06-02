Семейная автобусная фирма пострадала от кризиса: ни одной поездки за два месяца

«Нынешний кризис поставил нас в очень сложное положение», - пишет член правления HG Kurre Тарго Куре в письме, направленном в Министерство экономики и коммуникаций. Он признает, что с 16 марта, их автобусы не совершили ни одной поездки. За несколько дней до этого в стране было введено чрезвычайное положение.

«Абсолютный ноль! Все школьные кружки, все экскурсии как в Эстонии, так и за рубежом были отменены», - добавил он.

При том, что доходы упали до нуля, расходы по-прежнему остаются высокими. «До кризиса у нас были заказы до Иванова дня настолько плотно, что мы рассматривали возможность аренды дополнительных автобусов», объяснил Куре.

Автобусная компания модернизировала свой автобусный парк, но лизинги требуют оплаты. По словам Куре, банки пошли им навстречу, предоставив платежный отпуск. Компания также обратилась за помощью в Кассу по безработице. "Но этого недостаточно. Если поездок нет, невозможно оплатить проценты, аренду гаража и телефонные счета».

Куре задает вопрос, который, вероятно, возникает у многих транспортных компаний: если государство создало отдельный пакет помощи для компаний, занимающихся туризмом и общественным питанием, почему автобусные компании не могут получить прямую и безвозвратную помощь?

«Если кафе может предлагать свою услугу с помощью службы доставки на дом или продавать товары через окно, то автобусы были вынуждены полностью остановиться! Кафе получает помощь, а моя автобусная компания - нет! В чем логика?" - спрашивает Куре.

По словам предпринимателя, это приведет к тому, что к осени стоять на ногах останутся только небольшие автобусные компании с одним работником и одним старым автобусом, на котором больше нет обязательств. Более новые и безопасные автобусы, по его оценке, исчезли с рынка, поскольку компании больше не в состоянии выполнять свои обязательства.

У Куре есть две просьбы к государству. «Прежде всего, пожалуйста, объясните, почему автобусные компании были лишены помощи. Во-вторых, рассмотрите возможность оказания экстренной помощи », - написал он.

Под последним он подразумевает не банковский кредит или поручительство KredEx, а реальную помощь. Он отметил, что микропредприятия с оборотом до 100 000 евро могут подать заявку на грант в размере 5000 евро, но если оборот в несколько раз выше, они должны справляться самостоятельно. Например, оборот семейной автобусной компании Куре в 2018 году составил 260 000 евро.