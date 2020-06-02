Вт, 2.06.2020
Пришло время Эстонии и другим европейским странам восстановить свободное передвижение и открыть границы. Урмас Паэт
  • Rus.Postimees.ee
  • Ваш дом
  • Дом в Пярну с экстравагантными интерьерами готов сменить хозяина

ФОТО ⟩ Дом в Пярну с экстравагантными интерьерами готов сменить хозяина

Rõõmsavärviline kodu Pärnus.

ФОТО: City24

«Дом из счастливого детства»: так назвал маклер этот достойный внимания объект недвижимости, расположенный в курортной столице Эстонии, сообщает Kodustiil. 

В старой части Пярну продается двухэтажный пятикомнатный дом с интересными интерьерами и уютным внутренним двором. В настоящее время в этих веселых помещениях работает кафе. 

Жизнерадостные интерьеры пярнуского дома.

ФОТО: City24

Привлекательная обстановка дома и тщательно подобранные детали интерьера прекрасно гармонируют со средой, типичной для старого Пярну. По воскресным утрам рядом бьют церковные колокола, а чудесный курортный город в вашем распоряжении круглосуточно! 

Уютный внутренний дворик.

ФОТО: City24

С подробностями можно ознакомиться на портале недвижимости City24.  

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ