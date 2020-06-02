ФОТО ⟩ Дом в Пярну с экстравагантными интерьерами готов сменить хозяина

«Дом из счастливого детства»: так назвал маклер этот достойный внимания объект недвижимости, расположенный в курортной столице Эстонии, сообщает Kodustiil.
В старой части Пярну продается двухэтажный пятикомнатный дом с интересными интерьерами и уютным внутренним двором. В настоящее время в этих веселых помещениях работает кафе.
Привлекательная обстановка дома и тщательно подобранные детали интерьера прекрасно гармонируют со средой, типичной для старого Пярну. По воскресным утрам рядом бьют церковные колокола, а чудесный курортный город в вашем распоряжении круглосуточно!
С подробностями можно ознакомиться на портале недвижимости City24.