ФОТО ⟩ Дом в Пярну с экстравагантными интерьерами готов сменить хозяина

В старой части Пярну продается двухэтажный пятикомнатный дом с интересными интерьерами и уютным внутренним двором. В настоящее время в этих веселых помещениях работает кафе.

Жизнерадостные интерьеры пярнуского дома. ФОТО: City24

Привлекательная обстановка дома и тщательно подобранные детали интерьера прекрасно гармонируют со средой, типичной для старого Пярну. По воскресным утрам рядом бьют церковные колокола, а чудесный курортный город в вашем распоряжении круглосуточно!

Уютный внутренний дворик. ФОТО: City24