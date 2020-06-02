Одна из сетей заправок снизила цены до самого низкого уровня за последние годы

На всех автоматических заправках и станциях с полным обслуживанием Terminal Oil цены на дизельное топливо снижены до 0,879 евро за литр.

Новая цена бензина 95 составляет 1,069, а бензин 98 после снижения цены стоит 1,119 евро за литр.

В последние годы Terminal Oil значительно расширила свою деятельность в сфере розничной продажи жидкого топлива - на всей территории Эстонии были созданы станции обслуживания по розничной продаже жидкого топлива с шестилетним сроком эксплуатации.

В ближайшем будущем будут добавлены и новые локации - в июле откроется станция обслуживания и магазин COFFEE TERMINAL на месте бывшей автоматической заправочной станции в Саверна, а такде а центре Тарту. К концу году планируется расширение деятельности в Таллинне.

Предприятие отмечает, что уже стало лидером на рынке оптовой торговли жидким топливом - именно она поставляем большую часть сельскохозяйственныго топлива.

AS Tartu Terminal - эстонская компания, основанная в 1994 году, которая выросла из бывшей нефтяной базы Кяркна близ Тарту, которая была основана в 1968 году. Это уникальный современный топливный терминал в Южной Эстонии, через который поступает в потребление около четверти потребляемого по всей Эстонии жидкого топлива.