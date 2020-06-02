Фото ⟩ Среди найденных в Силламяэ останков обнаружен череп ребенка

Останки были обнаружены во время рытья котлована. Строительные работы на данном участке приостановлены.

Во вторник на месте побывала советник и археолог Департамента защиты памятников старины Ану Лиллак, чтобы понять, идет речь о костях, которые попали под дорожное покрытие вместе с насыпным грунтом откуда-то из другого места или это местное захоронение.

«Кости достаточно плохо сохранились в песке, во время землекопных работ они сломались, но все-таки удалось установить, что по меньшей мере у двух найденных останков сохранилась часть скелета, - описывает археолог Лиллак. – Всего пока что найдены останки шести человек, среди них череп с нижней челюстью маленького ребенка. Поскольку сегодня территория вокруг костей была очищена минимально, пока невозможно определить пол и возраст погребенных людей».

«Принимая во внимание, сколько останков было найдено и информацию от Силламяэского музея, что и при строительстве Дома культуры были обнаружены кости, скорее всего, здесь когда-то было кладбище, точный размер которого неизвестен. На данный момент работа на территории обнаружения останков остановлена до приезда археологов, в других местах сейчас происходит очистка слоев грунта», - отмечает Лиллак.

В ходе археологического исследования кости будут полностью очищены и задокументированы. Также будет рассмотрено, могут ли под дорогой быть еще захоронения, которые пока не были обнаружены в ходе землекопных работ. Археолог надеется, что будут найдены предметы, которые помогут установить возраст кладбища, потому что находок, которые указывали бы на определенную эпоху, на сегодняшний день найдено мало. Лишь рядом с одним набором костей было найдено немного гнилое дерево, которое может указывать на гроб, а также, вероятно, кусок гвоздя от него.