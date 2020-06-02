Мюллер: давление кризиса на госбюджет Эстонии может продолжиться и в последующие годы

«Предпринятые до сего времени правительством антикризисные меры помогли в определенной мере сохранить рабочие места и смягчить рост безработицы. Предприятия получили компенсации по заработной плате почти на 120 000 работников, то есть, на каждого пятого работника в Эстонии. В секторе размещения и общепита компенсации по зарплате предоставлены на каждых трех из пяти работников, в перерабатывающей промышленности — на каждого четвертого работника. Без поддержки государства безработица выросла бы скачкообразно», - отметил Мюллер в своем выступлении во вторник перед Рийгикогу.

По его словам, центробанк оценил длительности влияния ограничений на экономику по двум сценариям. Если бы ограничения продолжились бы до начала мая, это означало бы 6-процентный спад экономики Эстонии в 2020 году. Если бы бы ограничения продолжились бы до начала августа, экономика Эстонии рухнула бы на 14%.

«Хотя на сегодня ограничения в значительной мере смягчены, они и сейчас продолжают влиять на экономическую активность, люди, планируя крупные покупки, еще какое-то время будут тщательно обдумывать свои решения. Поскольку экономика Эстонии ориентирована на экспорт, то восстановление нашей экономики в значительной мере зависит от того, что будет происходить на наших главных целевых рынках», - подчеркнул президент Банка Эстонии.

По оценке Мюллера, нынешняя ситуация в Эстонии в сравнении с кризисом 2008-2009 годов лучше, поскольку в крупном плане сбалансированность экономики не нарушена, экономика и финансовый сектор пока остаются достаточно сильными. Глава центробанка не исключил, что глубокий спад мировой экономики может оказаться временным явлением и если ограничения начнут смягчаться со второй половины года, то в странах мира может начаться быстрое восстановление.