Мюллер: давление кризиса на госбюджет Эстонии может продолжиться и в последующие годы

Вызванный пандемией кризис приведет к сокращению налоговых доходов и росту финансовой нагрузки на систему социального обеспечения, возросшее давление на госбюджет Эстонии может сохраниться и в последующие годы, считает президент Банка Эстонии Мадис Мюллер.
«Предпринятые до сего времени правительством антикризисные меры помогли в определенной мере сохранить рабочие места и смягчить рост безработицы. Предприятия получили компенсации по заработной плате почти на 120 000 работников, то есть, на каждого пятого работника в Эстонии. В секторе размещения и общепита компенсации по зарплате предоставлены на каждых трех из пяти работников, в перерабатывающей промышленности — на каждого четвертого работника. Без поддержки государства безработица выросла бы скачкообразно», - отметил Мюллер в своем выступлении во вторник перед Рийгикогу.
По его словам, центробанк оценил длительности влияния ограничений на экономику по двум сценариям. Если бы ограничения продолжились бы до начала мая, это означало бы 6-процентный спад экономики Эстонии в 2020 году. Если бы бы ограничения продолжились бы до начала августа, экономика Эстонии рухнула бы на 14%.
«Хотя на сегодня ограничения в значительной мере смягчены, они и сейчас продолжают влиять на экономическую активность, люди, планируя крупные покупки, еще какое-то время будут тщательно обдумывать свои решения. Поскольку экономика Эстонии ориентирована на экспорт, то восстановление нашей экономики в значительной мере зависит от того, что будет происходить на наших главных целевых рынках», - подчеркнул президент Банка Эстонии.
По оценке Мюллера, нынешняя ситуация в Эстонии в сравнении с кризисом 2008-2009 годов лучше, поскольку в крупном плане сбалансированность экономики не нарушена, экономика и финансовый сектор пока остаются достаточно сильными. Глава центробанка не исключил, что глубокий спад мировой экономики может оказаться временным явлением и если ограничения начнут смягчаться со второй половины года, то в странах мира может начаться быстрое восстановление.
Президент центробанка отметил, что сейчас стоит больше прежнего обратить внимание на возможности переобучения людей, поскольку безработица растет и рабочие места, необходимые экономике, меняют свой характер и содержание. «Важно отметить, что если компенсации заработной платы продолжатся слишком долго, мы рискуем начать поддерживать деньгами налогоплательщиков предприятия, ставшие нежизнеспособными. Может, разумнее было бы предложить людям, наряду с социальными пособиями, возможность переобучения, дать возможность для появления принципиально новых рабочих мест», - добавил Мюллер.