Фигуристка Трусова хотела бы попробовать себя в прыжках с шестом

"В прошлом сезоне я и три четверных прыгала, и четыре. Для меня это очень важно. Надеюсь, что в следующем сезоне прыгну пять. Считаю, что часто не могла справиться с волнением. В новом сезоне будем много работать над скольжением, над вращениями, над артистизмом. Постараюсь стать намного чище, чем в прошлом сезоне. Тройной аксель точно будет, четверной риттбергер если получится, то обязательно вставлю в программу", - заявила Александра.

Напомним, что Трусова недавно ушла из группы Этери Тутберидзе к тренеру Евгению Плющенко.

"Пока не знаю, с кем буду тренироваться в группе Плющенко. Новые программы? Хочу совершенно разные программы. Точно хочу медленную. У нас много вариантов сейчас", - добавила она.

По словам фигуристки, вне льда ей нравится художественная гимнастика, синхронное плавание и балет, но "это не спорт".

"Не могу представить себя в другом виде спорта, но попробовать мне хочется. На пуантах я пробовала стоять, когда мы занимались с хореографом Людмилой Борисовной Шалашовой. Почему-то хочу прыгнуть с шестом, но думаю, что у меня не получится, просто интересно, что они ощущают в момент прыжка", - поделилась Трусова.