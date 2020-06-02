Фигуристка Трусова хотела бы попробовать себя в прыжках с шестом

Российская фигуристка Александра Трусова поделилась планами на будущий сезон и рассказала, что хотела бы попробовать себя в ряде других видов спорта. Об этом она заявила во время прямого эфира в Instagram Марии Командной.
"В прошлом сезоне я и три четверных прыгала, и четыре. Для меня это очень важно. Надеюсь, что в следующем сезоне прыгну пять. Считаю, что часто не могла справиться с волнением. В новом сезоне будем много работать над скольжением, над вращениями, над артистизмом. Постараюсь стать намного чище, чем в прошлом сезоне. Тройной аксель точно будет, четверной риттбергер если получится, то обязательно вставлю в программу", - заявила Александра.
Напомним, что Трусова недавно ушла из группы Этери Тутберидзе к тренеру Евгению Плющенко.
"Пока не знаю, с кем буду тренироваться в группе Плющенко. Новые программы? Хочу совершенно разные программы. Точно хочу медленную. У нас много вариантов сейчас", - добавила она.
По словам фигуристки, вне льда ей нравится художественная гимнастика, синхронное плавание и балет, но "это не спорт".
"Не могу представить себя в другом виде спорта, но попробовать мне хочется. На пуантах я пробовала стоять, когда мы занимались с хореографом Людмилой Борисовной Шалашовой. Почему-то хочу прыгнуть с шестом, но думаю, что у меня не получится, просто интересно, что они ощущают в момент прыжка", - поделилась Трусова.
В сезоне-2019/20 Трусова выиграла два этапа Гран-при, а в финале стала третьей. Также она завоевала бронзовые награды на чемпионатах Европы и России.