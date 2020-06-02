В результате оползня часть маленького городка рухнула в море

Жители двадцати домов были эвакуированы, пишет dailymail.co.uk. В результате оползня многие дома опасно повисли на краю обрыва. По мнению властей, дома на этой улице слишком опасны, чтобы люди могли в них вернуться.

По словам Эммы Таллетт, хозяйки обвалившегося дома, в результате оползня она потеряла все. Мать пятерых детей купила этот дом летом 2018 года за 195 тысяч фунтов (217 тысяч евро). «Мое сердце разбито, мы потеряли все. А ведь это был дом моей мечты", - говорит Таллетт.

Оползень. ФОТО: RLH Media / SWNS.COM/RLH Media / SWNS.COM / Scanpix