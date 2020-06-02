В результате оползня часть маленького городка рухнула в море

31 мая в деревне Истчерч в графстве Кент, Великобритания, произошел оползень, в результате которого часть одной из прибрежных улиц буквально рухнула в море, передает Kodustiil.
Жители двадцати домов были эвакуированы, пишет dailymail.co.uk. В результате оползня многие дома опасно повисли на краю обрыва. По мнению властей, дома на этой улице слишком опасны, чтобы люди могли в них вернуться.
По словам Эммы Таллетт, хозяйки обвалившегося дома, в результате оползня она потеряла все. Мать пятерых детей купила этот дом летом 2018 года за 195 тысяч фунтов (217 тысяч евро). «Мое сердце разбито, мы потеряли все. А ведь это был дом моей мечты", - говорит Таллетт.
Ненадежный край утеса долго беспокоил местных жителей. Малкольм Ньюэлл, один из лидеров местного сообщества, годами добивался у местного самоуправления и у государства укрепления края утеса. Поскольку эта территория является природным заповедником, по словам Ньюэлла, государство не заинтересовано во вмешательстве в естественный процесс. «Если бы ситуацией занялись вовремя, этого бы не произошло», - говорит Ньюэлл.