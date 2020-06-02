Politico: РФ и Китай проявляют повышенную активность в соцсетях в связи с насилием в США

"На протяжении последних трех дней послы Китая, новостные каналы, поддерживаемые Россией или имеющие связи с Россией или Китаем, опубликовали более 1,2 тыс. сообщений под хэштегами #BlackLivesMatter и #Minneapolis", - пишет Politico, отмечая, что "пользователи Твиттера из России и Китая, в сообщениях которых говорилось о США, упоминали о продолжающемся насилии".

По мнению экспертов в сфере борьбы с дезинформацией, продолжает Politico, целью таких действий является укрепление недоверия на обеих сторонах политического спектра в США, а не публикация легко определяемых фейковых сообщений в соцсетях.

"Россия делает то, что и всегда, - приводит издание слова Брета Шафера, специалиста в сфере борьбы с дезинформацией в интернете при германском Фонде Маршалла. - Но впервые мы увидели, что Китай глубоко вовлечен в словесную баталию, которая напрямую не затрагивает китайские интересы".

В частности, отмечает Politico, 30 мая представитель МИД КНР Хуа Чуньин опубликовала сообщение со словами "Я не могу дышать", которые стали лейтмотивом нынешних протестов в США. Это сообщение разошлось в сети в количестве более 8000 ретвитов.