Чрезвычайное положение привело к повышенной активности браконьеров

«Нерестящийcя лещ - это легкая добыча, за которой не пойдет ни один честный рыбак, уважающий себя и рыбу. Чудское озеро имеет благоприятную среду обитания для леща, запасы и уловы там достаточно хорошие, чтобы ловить рыбу, когда это разрешено», - сказал министр окружающей среды Рене Кокк.

В мае Инспекция окружающей среды вывезла из Теплого и Псковского озер, а также озера Ырсава и реки Выханду в общей сложности 69 ячеистых сетей, 3 cадка и одну клетку-ловушку. Было возбуждено 7 дел о проступках и одно уголовное производство.

Из Чудского озера и рек, впадающих в Чудское озеро, были удалены 45 ячеистых сетей и 5 ловушек. В связи с нарушениями было возбуждено три дела о проступках.

Закон предусматривает штраф в размере до 30 штрафных единиц, то есть до 1200 евро, за нарушения правил рыболовства.

"Браконьеры появляются каждую весну, но в этом году, когда у людей было больше свободного времени из-за чрезвычайного положения, мы, к сожалению, столкнулись с большим количеством нарушителей правил рыболовства, чем раньше», - сказал глава Инспекции окружающей среды Пыльвамаа Тоомас Ребане.

Исследования рыбных запасов, проведенные Эстонским морским институтом Тартуского университета говорят о том, что лещ в Чудском, Теплом и Псковском озерах находится в хорошем состоянии, а запасы и улов находятся на высоком уровне. Эта ситуация будет продолжаться и в ближайшие годы.

Уловы эстонского леща в эстонских озерах в последние годы были следующими: 758 тонн в 2017 году, 664 тонны в 2018 году, 574 тонны в 2019 году. Урожай 2017 года знаменует новый рекорд для Эстонии. В среднем за последние десять лет было поймано 649 тонн леща.