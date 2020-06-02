Медик. Россия. Фото иллюстративное. ФОТО: Sergei Bobylev/Sergei Bobylev/TASS

В начале апреля президент Владимир Путин пообещал стимулирующие выплаты медикам. Но к июню их получили не все. Часть врачей, работавших с пациентами с пневмониями в больницах, не перепрофилированных под лечение коронавируса, и сотрудники скорой помощи жалуются на отсутствие надбавок.

Русская служба Би-би-си рассказывает о типичных ситуациях из разных регионов, когда медработники не смогли претендовать на "президентские" выплаты. С такими проблемами сталкивались, например, медики из Ростовской, Кировской и Новосибирской областей.

17 апреля в Ростовской области умер 34-летний гражданин Китая. Спустя неделю власти области подтвердили, что это первый случай смерти в регионе человека, зараженного коронавирусом. Позже СМИ назвали имя погибшего: им стал врач Чжан Цзюнфэн. Он скончался в центральной городской больнице Ростова-на-Дону, куда его перевели из 6-й больницы после получения положительного результата анализа на коронавирус.

В больницу №6 Цзюньфэн поступил в начале апреля уже с температурой и тяжелой пневмонией, рассказывает реаниматолог больницы, попросивший об анонимности. Врачи, как правило, просят не называть их имя, так как боятся увольнения, конфликтов с руководством и ухудшения условий работы.

Вскоре Цзюньфэня, по словам врача, перевели в реанимацию - состояние мужчины ухудшалось. При этом тесты показали отрицательный результат, поэтому он оставался в "нековидной" 6-й больнице.

Врачи уверяют, что Цзюньфэнь был не единственным подобным пациентом. И каждый раз для перевода больных в "ковидный госпиталь" - центральную городскую больницу - требовались положительные результаты тестов. Как правило, их приходилось ждать несколько дней, говорят врачи. Поэтому пациенты с отрицательными тестами якобы оставались в 6-й больнице, даже если у них были клинические проявления Covid, рассказали Би-би-си несколько медиков.

Кроме того, иногда в приемное отделение больные поступали в тяжелом состоянии. "Как я отправлю куда-то человека, который задыхается? Он же задыхается. Он умрет, если я его не поставлю на аппарат ИВЛ. Мы работали с учетом того, что это может быть ковидный пациент", - объясняет другой врач-реаниматолог Али Альманссра.

В апреле больницу закрывали на карантин после жалоб пациентов. Позже следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил". В заявлении СК говорится, что в больнице находился "пациент с положительным результатом на наличие РНК вируса 2019-nCoV".

После карантина больницу перепрофилировать не стали. Двое медиков, работающих в больнице, рассказали, что "путинские" надбавки за работу с коронавирусом в апреле им не пришли. Это подтверждают и их зарплатные ведомости, с которыми ознакомилась Би-би-си.

Врач-реаниматолог получил за апрель чуть больше 40 тысяч рублей - и это меньше его обычной зарплаты, так как в апреле не было операций и стимулирующие выплаты оказались ниже. Дополнительно ему на карту отправили чуть больше пяти тысяч рублей, не пояснив, что это за выплата (у Би-би-си есть скриншот выписки из банка).

Формально 6-я больница не принимала пациентов с коронавирусом, но врачи не согласны, потому что через них проходили и пневмонии, и у них же подтверждались случаи коронавируса.

"Мы - отделение реанимации - работали в адовом режиме, сутками. Мы принимали самое начало. Это было ужасно тяжело и непонятно. Никто не организовался - не было ни шлюзов, ни специальных дверей. А получили мы меньше, чем обычно. Нам сказали - у вас не было операций", - пересказывает слова руководства реаниматолог. Это подтверждает и Альманссра.

"Мы еще такие добрые ребята, не скандалили", - добавляет он.

В мае врач уволился из 6-ой больницы, где проработал больше трех лет. Он получал 40 тысяч рублей, работая на 1,5 ставки. "Пришел к 8 утра, торчишь до 8 утра в операционной - очень тяжело. Физически и морально это нереальная нагрузка", - описывает ситуацию врач.

Одной из причин увольнения, по его словам, стали слухи о том, что больница в мае вновь начнет принимать пневмонии. "Я сказал: "Ребята, без меня, пожалуйста". Потому что работать за еду и подвергать себя такой опасности - мне лично это не надо", - объясняет врач. Из Ростова-на-Дону реаниматолог на месяц уехал работать в "ковидный" госпиталь в Черкесск, где ему пообещали 150 тысяч рублей.

Альманассра не думает, что может остаться без работы, когда кончится эпидемия и контракт с черкесской больницей: "Всегда требуются дежуранты, которые будут работать за еду. 40 тысяч рублей для Ростова - это, поверьте, ни о чем. У кого-то получается откладывать, может, тысячу рублей. У меня не получалось. У меня еще долги есть. Я уже думаю, может, пойти в Макдоналдс поработать - там столько же получают, может, даже лучше. А отвечать за жизни людей не надо. Я в учебу вложил пять миллионов рублей (врач окончил ростовский университет в 2010 году - Би-би-си), окупятся они через пять жизней, может быть. И то не факт".

Из-за низкой зарплаты в марте врач планировал уехать из России - он получил предложение от зарубежной клиники, но пандемия нарушила планы.

Коллега Али, попросивший об анонимности, не согласен с тем, что любой врач легко найдет работу после пандемии, уволившись сейчас. Он также подумывает об увольнении, но у него семья и кредиты, которые нужно платить.

Сейчас все пневмонии Ростова-на-Дону, по рассказам медиков, принимают две другие больницы - №4 и №7. На них легла нагрузка 6-й больницы, которая теперь оказывают хирургическую, гинекологическую и терапевтическую помощь. Врач-реаниматолог считает, что их не стали открывать под пневмонии и Covid после карантина, так как "потом придется снова платить", а врачи будут жаловаться, что им не приходят выплаты за май.

То, что медики трех ростовских больниц работают не просто с пневмониями, но с коронавирусом, подтвердила на собрании с сотрудниками 4-й больницы заместительница горздрава Ольга Барладян. Она заявила, что они не получили "президентские" надбавки, потому что в 484-м постановлении есть "коллизия": "К сожалению, в данном постановлении прописано, что это ковидный госпиталь или скорая помощь. При этом несомненно, что все больницы - ваша, 6-я, 7-я, которые работают с пневмониями… Мы изнутри знаем ситуацию, что есть красная зона, что здесь выявляются ковидные пациенты, то есть априори медработники с ними сталкиваются" (аудиозапись собрания есть у Би-би-си).

Русская служба Би-би-си попросила управление здравоохранения Ростова-на-Дону объяснить, как размер выплат медикам согласуется с тем, что они должны были получить по закону.

Подобные ситуации происходили еще в нескольких регионах.

Что президент и правительство обещали врачам?

Надбавки, которые обещал президент Владимир Путин и которых ждут медики, были закреплены в двух постановлениях правительства, которые премьер-министр Михаил Мишустин подписал 2 и 12 апреля:

• В постановлении №484, говорилось то, что озвучил Путин: медики, работающие непосредственно с пациентами с коронавирусом, должны получить от 25 до 80 тысяч рублей (с учетом районного коэффициента).

• В этом постановлении нет формулировки "ковидные госпитали", о чем говорила чиновница из ростовского горздрава.

• В постановлении №415 речь идет о надбавках "за особые условия труда и дополнительную нагрузку" анестезиологам-реаниматологам и некоторым другим категориям врачей в размере 100% от средней зарплаты в регионе.

• Этот же документ закрепляет надбавки в виде 80% от средней зарплаты в регионе для врачей скорой помощи и участковых врачей. Выплаты также, согласно документу, должны получить средний и младший персонал. Причем они касаются не только тех, кто работал с пациенты с подтвержденным Covid, но и тех, кто работал с людьми из группа риска заражения коронавирусом.

Многие медики посчитали, что последнее постановление затрагивает практически всех медработников, кто ведет прием больных и ездит на вызовы в составе бригад скорой помощи.

Основной проблемой в регионах стало определение пациентов, которые входят в "группы риска". В апреле министерство здравоохранения рекомендовало относить к группе риска людей старше 65 лет, а также тех, кто страдает заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, и беременных женщин.

Но в мае Минздрав трактовал постановление иначе. В разъясняющих письмах ведомства от 6 и 21 мая сказано, что надбавки по этому постановлению положены тем, кто работает с пациентами с подтвержденным Covid, внесенными в информационный ресурс. В него, помимо пациентов с подтвержденным коронавирусом, включают пациентов, госпитализированных с признаками пневмонии, а также тех, кто контактировал с заболевшими, однако в ведомстве прописали только "подтвержденный Covid". Под выплаты также попадают медработники, которые контактировали с зараженным биоматериалом.

При этом, в письме Минздрава есть еще одно пояснение, касающееся непосредственно медиков бригад скорой помощи: по постановлению №415 стимулирующие должны получить медработники, которых направляют на вызовы пациентов с ОРВИ и внебольничной пневмонией.

В середине мая медики из многих регионов пожаловались на отстутствие выплат. 19 мая Путин признал, что до сих пор не все получили надбавки, после чего в некоторых городах прошли проверки, после которых деньги до получателей все-таки дошли.

История врачей из ростовской больницы показывает, что с высокой долей вероятности выплаты могут не получить сотрудники стационаров, которые официально не были перепрофилированы под коронавирус, хотя они и лечили пациентов с Covid и пневмониями. Также под угрозой находятся медики "нековидных" бригад скорой помощи.

Скорые, которые не ездили на Covid

Людмила Огурцова работает медсестрой скорой помощи ФМБА в Кирово-Чепецке. Первые случаи коронавируса в Кировской области подтвердили в середине марта, режим повышенной готовности правительство региона ввело 17 марта.

По словам медсестры, в ее медчасти якобы решили не выделять отдельную бригаду под пациентов с Covid, на такие вызовы ездят поочередно все фельдшеры, а на ОРВИ и пневмонии может попасть любая бригада.

Поскольку в городе нет и "ковидного госпиталя", всех пациентов с подтвержденным коронавирусом скорые увозят в Киров. Между Кирово-Чепецком и Кировом - примерно 40 километров. На транспортировку одного пациента у бригады скорой помощи уходит от четырех до шести часов.

"Снарядились, заехали за больным, привезли его в Киров. Ему делают КТ легких, по результату КТ мы созваниваемся с начальником смены скорой помощи в Кирове, и нам говорят, куда мы везем больного. После этого обрабатываем машину и возвращаемся домой", - пересказывает инструктаж Огурцова.

Самой медсестре ни разу не удалось съездить на такой вызов. Она утверждает, что надбавки якобы перечислили только тем ее коллегам, которые возили пациентов с коронавирусом в Киров. Сама она, судя по расчетному листку, дополнительных денег не получила.

Сотрудники скорых считают, что каждый из них рискует попасть на коронавирус. В пример Людмила приводит бригаду их медчасти, которая выехала на вызов пациента с гипертоническим кризом, а оказалось, что у него подтвержденный коронавирус. Медики, по словам медсестры, были одеты в средства защиты, но не в те, что нужны для коронавируса. После этого случая им пришлось самоизолироваться дома.

Огурцовой рассказали, что ее коллегам из скорой помощи Кирова и из кирово-чепецкой центральной районной больницы дополнительные деньги якобы пришли, даже если они не возили зараженных коронавирусом. Узнав об этом, медсестра решила обратиться в профильные ведомства, чтобы выяснить, положены ли надбавки всем медикам их скорой.

"Мы и президенту писали, и в Минздрав звонили, и в Роспотребнадзор, в прокуратуру, в трудовую инспекцию. Нам говорят - минздрав деньги выделил, разбирайтесь на местах. А с кем разбираться на местах? Главврач приходила на пятиминутку и сказала, что деньги будут выплачены только тем, кто возил [пациентов] с положительным Covid", - рассказывает Людмила.

Представительница 52-й медчасти Елена Шибанова сказала Би-би-си, что следственный комитет провел проверку и не обнаружил никаких нарушений по вопросу выплат. Шибанова пообещала предоставить полный ответ на запрос Би-би-си о выплатах.

Порядок выплат сотрудникам подразделений ФМБА регулируется приказом, аналогичным постановлению №415. В нем при этом говорится, что в число медиков, которым положены выплаты, подпадают не только медики, которые работают с коронавирусом, но и медики, рискующие заразиться коронавирусом.

На скорой медсестра работает на полставки, но в апреле смен было больше из-за количества вызовов. До ставки не хватило 20 часов, говорит Огурцова. В расчетном листке указано, что за апрель ей выплатили около 14 тысяч рублей.

Коллеги Людмилы, получив зарплату за апрель и поняв, что выплаты положены только тем, кто хоть раз отвез в Киров пациента с подтвержденным Covid, на такие вызовы стали отправлять разные бригады, не только фельдшеров, но и врачей - "чтобы они могли денежку заработать".

После скандала с выплатами на сайте госуслуг появился раздел, где можно пожаловаться на отсутствие положенных надбавок. Людмила и ее коллеги отправили жалобу и туда. В конце мая ей пришел ответ от ФМБА (есть в распоряжении Би-би-си), в котором говорится, что жалоба не соответствует действительности, так как медик получила выплаты по 106 приказу ФМБА (аналогичный 415 постановлению). Но Людмила утверждает, что никаких дополнительных выплат ей на карту не переводили. Медсестра хотела ответить на комментарий ФМБА, но коммуникация не удалась: за месяц можно отправить только одну жалобу на отсутствие стимулирующих выплат.

3 апреля Михаил Мишустин подписал отдельное распоряжение, которое предусматривает стимулирующие выплаты медицинским сотрудникам, работающим в организациях, подведомственных Федеральному медико-биологическому агентству. Деньги также должны поступить на счета медиков трижды - с апреля по июнь, получить их должны медработники, которые оказывают помощь людям с коронавирусом и людям из группы риска, говорится в распоряжении.

Русская служба Би-би-си отправила запрос в ФМБА с вопросом о том, какой объем средств получила кирово-чепецкая медчасть и почему до части медиков не дошли обещанные выплаты по 415 постановлению. ФМБА на момент публикации не предоставило комментарии.

Почасовая тарификация

Участковый врач-терапевт из Екатеринбурга, попросившая не называть ее имя, рассказала, что получила выплаты в полном размере, причем уже дважды - за апрель и май. При этом, по словам медика, руководство до конца мая подсчитывало, сколько обходов пациентов с коронавирусом врач совершила. И она удивляется схеме подсчета, например, однажды ей не засчитали за "ковидный" случай визит к пациенту, у которого к ее приходу уже был взят мазок на коронавирус, но положительный результат анализа пришел только через пару дней после обхода.

В первой версии 484 постановления говорилось, что выплаты медикам будут выданы "за фактически отработанное время". Эту оговорку в разных регионах стали толковать по-разному.

В итоге к 15 мая в сети появилось множество жалоб медиков на то, что они не получили выплаты или получили их не в полном объеме. Разброс полученных надбавок, по словам медработников, был от десятков рублей до нескольких тысяч.

На эти жалобы в правительстве отреагировали: Путин заявил, что чиновники "развели вокруг этого бюрократическую канитель". Он уточнил, что выплаты медикам полагаются по факту работы с больными Covid, а не за время работы. К 17 мая минздрав разослал регионам новые разъяснения о порядке выплат. В постановление №484 внесли правки, исключив из него фразу "за фактически отработанное время".

А вот постановление №415 осталось без изменений, поэтому в регионах, например, в Новосибирской области, продолжили начислять надбавки за фактически отработанное время c ОРВИ и пневмониями, причем по количеству часов работы.

В Искитиме (город в Новосибирской области) медики скорой помощи получили выплаты за количество отработанных часов на вызовах. "Всем выплатили разные суммы, смотря кто и сколько находился на вызовах", - говорит фельдшер искитимской скорой помощи на условиях анонимности.

"Поднимали карты за месяц и высчитывали, сколько времени медик проводил на вызове - с момента поступления вызова до окончания вызов", - рассказывает фельдшер. - Обычно на температуру вызов длится грубо говоря 15 минут. С учетом записи данных. Быстренько послушали, посмотрели, госпитализация - согласны не согласны. Если ничего серьезного, оставляем дома".

На руку медикам может быть то, что расчет ведется с момента поступления вызова, а вызовы задерживаются по несколько часов - по 2-3 часа, так как не хватает сотрудников. "Час - это самое маленькое", - говорит фельдшер.

В региональном Минздраве такой размер выплат объясняли тем, что в Искитиме, по решению главного врача, не была определена специальная "коронавирусная бригада", поэтому сотрудникам, которые попадают на вызовы с Covid, начислили надбавку "в соответствии с фактическим количеством часов, которые заняла транспортировка".

В начале мая, по словам фельдшера искитимской скорой помощи, такие бригады были определены, но для других сотрудников не был исключен риск того, что они не попадут на подозрительные случаи, считает фельдшер. Так, например, бригада приехала на вызов пациента с травмой, а оказалось, что у него еще и пневмония с температурой.

Об отсутствии обещанных надбавок рассказывают и медики из Новосибирска. Фельдшер одной из новосибирских подстанций, попросившая не называть ее имя, пожаловалась на отсутствие выплат через портал госуслуг. Она рассказывает, что в апреле ездила на вызовы пациентов с ОРВИ и пневмониями, но дополнительно ничего не получила.

Вскоре после жалобы фельдшеру перезвонили из министерства здравоохранения и пообещали сделать перерасчет за апрель. На следующий день на карту перечислили надбавку - 461 рубль с копейками (у Би-би-си есть скриншот банковской справки).

Выплаты от 50 рублей 20 мая получили и другие сотрудники центральной и ленинской подстанций скорой помощи.

За что начислили 461 рубль, фельдшеру оставалось только гадать. Ясность появилась только в конце мая: медик получила письменный ответ от минздрава Новосибирской области. В ведомстве заявили, что это выплата за пациента, у которого подтвердился Covid. Би-би-си ознакомилась с данными о приходе денежных средств и ответом минздрава.

Фельдшер говорит, что она часто ездит на ОРВИ и пневмонии, а у кого в итоге подтверждается Covid, не знает. Но однажды в апреле, вспоминает она, пришлось везти пациента в тяжелом состоянии в "ковидный" госпиталь.

Вызов был "нековидным": иногда пациенты не договаривают и при приеме вызова не рассказывают диспетчеру о контакте с людьми с коронавирусом или температуре. Но приехав к пациенту, фельдшер по клинике предположила, что у мужчины может быть коронавирус: у него была температура, одышка и сатурация. При этом бригада была не готова к этому - из средств защиты у медиков были только медицинские маски и перчатки. "Боишься или не боишься - не убежишь же с вызова", - рассказывает о том дне фельдшер.

Сначала пациенту оказывали помощь дома, а потом медик решила, что мужчину надо везти в больницу №11 - ее перепрофилировали под коронавирус. Пять часов бригаде пришлось прождать в очереди, пока их машину не приняли. Все это время пациент оставался в салоне скорой на кислородном аппарате. Подтвердился ли у него впоследствии Covid, фельдшер не знает.

В ответе на госуслугах минздрав новосибирской области подчеркнул, что за "единичный контакт" оплата рассчитывается по 415 постановлению "за фактически отработанное время". По 484 медику ничего не положено, потому что она формально не работает в составе "специализированной медицинской бригады".