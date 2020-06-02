Третье мониторинговое исследование: широкого распространения вируса не произошло

Результаты третьего мониторингового исследования ТУ, представленного во вторник правительственной комиссией по решению проблем, связанных со здоровьем населения и экономикой, а также распространением коронавируса, подтверждают, что продолжающееся смягчение введенных в Эстонии ограничений является обоснованным, сообщил пресс-секретарь правительства.

Третье исследование было проведено в период с 22 по 31 мая, чтобы оценить, повлияло ли открытие торговых центров и других публичных заведений на распространение вируса. В ходе исследования были опрошены 3329 совершеннолетних жителей Эстонии, по случайной выборке анализы сдали 1908 из них. В ходе тестирования были выявлены два человека с положительным результатом, один из которых уже переболел и опасности не представлял. Главным выводом исследования является то, что широкого заражения в обществе нет.

«Заслуживающая благодарности работа ученых ТУ по изучению распространения заражения дает правительству уверенность в том, что смягчение ограничений при соблюдении особых условий было оправданным. Распространение вируса в Эстонии находится под контролем, и мы продолжаем возвращаться к обычной жизни и смягчать ограничения, а также готовиться к новой возможной вспышке заболевания», - сказал премьер-министр Юри Ратас.

Согласно расчетам ученых, доля зараженных среди совершеннолетнего населения Эстонии составляет 0,05 процента, а потенциальную угрозу заражения представляют 0,02 процента совершеннолетнего населения страны. «Завершение чрезвычайной ситуации и смягчение ограничений не принесли с собой рост распространения коронавируса, это показывает, что постепенное и контролируемое смягчение является обоснованным», - сказала профессор ТУ Руть Калда.

Она добавила: «Хотя сейчас распространенность коронавируса низкая, из-за чего может показаться, что в этом исследовании нет прямой потребности, все же важно отслеживать, как масштабное снятие ограничений и открытие границ влияет на распространение коронавируса в Эстонии. Знание дает лучшее чувство безопасности и уверенность для следующих шагов».

Всего за три этапа исследований были опрошены 9342 совершеннолетних жителя Эстонии, 6865 из них по случайной выборке были протестированы. В результате тестирования выявлены 14 носителей коронавируса, у восьми из которых Covid-19 был диагностирован до исследования, семь из них в свою очередь болезнью уже переболели. Таким образом, потенциально опасными во время исследования оставались семь человек.

По результатам исследования установлено, что средняя продолжительность действия симптомов составляет 15,7 дня. Согласно опросу, после заражения люди изменили свое поведение. Чаще всего изменение касалось поддержания гигиены рук, сокращения контактов с пожилыми людьми и использования масок.