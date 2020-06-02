Польша пока не будет открывать границу для туристов из стран Балтии

Министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы не добились от своего польского коллеги Яцека Чапутовича обещания открыть в ближайшее время границы Польши для жителей стран Балтии, пишет Rus.ERR.
"Польшу это вдохновляет, но шкала наших проблем другая", - сказал Чапутович во вторник на пресс-конференции после прошедших в Таллинне переговоров с коллегами из стран Балтии.
Министр иностранных дел Польши указал на ситуацию в соседних Германии и Чехии, границы которых ежедневно пересекают десятки тысяч людей. Чапутович подчеркнул, что Польша разрешает трудовую миграцию для граждан ЕС, и отметил, что уровень распространения коронавируса в Германии заметно выше, чем в Польше.
Комментируя возможное открытие польской границы для туристов, Чапутович сказал, что такое решение все же может быть принято в течение нескольких недель. "Надеюсь, что в ближайшие недели можно будет снять ограничения и для туристов", - сказал он.