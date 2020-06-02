Польша пока не будет открывать границу для туристов из стран Балтии

"Польшу это вдохновляет, но шкала наших проблем другая", - сказал Чапутович во вторник на пресс-конференции после прошедших в Таллинне переговоров с коллегами из стран Балтии.

Министр иностранных дел Польши указал на ситуацию в соседних Германии и Чехии, границы которых ежедневно пересекают десятки тысяч людей. Чапутович подчеркнул, что Польша разрешает трудовую миграцию для граждан ЕС, и отметил, что уровень распространения коронавируса в Германии заметно выше, чем в Польше.