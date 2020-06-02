Число пассажиров поездов сократилось в четыре раза

Объем грузовых перевозок по железной дороге в апреле за год сократился более чем на четверть, сообщила пресс-служба Департамента статистики.

«В связи с введением чрезвычайного положения и ограничений на передвижение в апреле количество пассажиров в поездах заметно сократилось. По сравнению с мартом в апреле их стало наполовину меньше, когда их было 402 000. На международных линиях пассажиров не было вовсе, поскольку государственные границы были закрыты и движение пассажирских поездов на них прекратилось», - пояснила аналитик Департамента статистики Биргитта Оя.

Объем железнодорожных грузоперевозок в апреле в сравнении с тем же периодом 2019 года сократился более чем на четверть до 1,16 млн тонн. На снижение показателя больше всего повлияло сокращение внутригосударственных перевозок, которые в сравнении с апрелем прошлого года уменьшились на 52%. Международные грузовые перевозки за год сократились на 9%.