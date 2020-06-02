Важно знать ⟩ Обзор самых важных новостей о коронавирусе и ситуации в Эстонии

Коронавирус

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 1026 тестов на COVID-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2, из которых ни одна проба не дала положительного результата.

По сообщению правительства, результаты мониторингового исследования Тартуского университета подтверждают, что смягчение ограничений было оправдано.

Пандемия последних месяцев и сопровождающая ее истерия в СМИ указала на слабое место нашей маленькой Эстонии. Это неспособность думать своей головой, принимать решения и отвечать за их последствия. Меэлис Лао пишет о смелости мыслить самостоятельно и выборе партнеров.

Экономика

Сегодня утром принадлежащая Эстонскому топливному банку Terminal Oil снизила цены на моторное топливо до самого низкого уровня за последние годы, сообщило предприятие в пресс-релизе.

Начиная с 2015 года автор передачи Kuuuurija Катрин Луст неоднократно занималась темой инвестиций Swedpank в Румынии, в которых 200 знаменитых эстонских бизнесменов потеряли порядка 8 с половиной миллионов евро.

Автобусные перевозчики с июня начинают поэтапно возобновлять междугородние маршруты по всей Эстонии, однако часть действовавших до кризиса линий так и останутся закрытыми.

Организаторы крупных концертов предупреждают, что обязанность возвращать деньги за несостоявшиеся из-за коронавируса концерты может привести к волне банкротств и массовой отмене мероприятий.

Другие новости

Как сообщают эстонские синоптики, средняя температура воздуха в июне будет приближенной к среднестатистическому показателю, а местами даже будет выше нормы.

Объявление чрезвычайного положения и последовавшее за этим введение ограничительных мер привело к тому, что для большого числа людей привычный ход жизни был полностью нарушен. И если проблемой одних стало то, что они больше не могли в любое время отправиться в кино, спортзал, магазин или на прогулку, то другие столкнулись с еще менее приятными последствиями коронакризиса – остались без части зарплаты или вовсе лишились работы.

Ранней весной прошлого года казалось, что школьной войне в Кохтла-Ярве нет конца, теперь же к выпуску готовится первый поток, а очередь из желающих учиться в эстоноязычной государственной гимназии оказалась больше имеющихся мест.

Член Таллиннского горсобрания Анастасия Коваленко покинула ряды Социал-демократической партии. Как призналась сама Коваленко, она ушла из-за изменений, произошедших в последний год.

Соцработники получили в наследство от старушки-одиночки лес в популярном месте отдыха около озера и к возмущению местных жителей вырубили его во время периода гнездования птиц.