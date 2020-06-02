Охранники G4S задержали в Старом городе пьяного мотоциклиста

Вечером в понедельник, 1 июня, охранники G4S увидели в Таллинне в Старом городе, что мужчина с признаками опьянения, которого они незадолго до этого вывели из бара за нарушение порядка, попытался уехать на мотоцикле. Охранники быстро вмешались и не дали нетрезвому водителю выехать на дорогу, сообщил руководитель коммуникационного отдела G4S Eesti Реймо Рая.
Патрули G4S получили сигнал из расположенного в Старом городе бара в 20:46. Охранники прибыли на место происшествия за четыре минуты и вывели из бара мужчину средних лет с явными признаками опьянения, который цеплялся к другим посетителям заведения и оскорблял их. Нарушитель порядка хотел вернуться в бар, но охранники не позволили ему сделать это.
После этого мужчина подошел к мотоциклу, надел шлем и стал заводить мотор. Сотрудники G4S незамедлительно подошли к мотоциклисту и не дали ему уехать. Также они известили о произошедшем полицию. Сидевший на мотоцикле мужчина оскорблял охранников и угрожал им, но уехать ему не удалось.
Полиция прибыла через пару минут и побеседовала с мотоциклистом. Он пообещал оставить свое транспортное средство на месте и ушел.
Примерно в 23:30 в полицию поступило сообщение о том, что по улице Суур-Карья едет нетрезвый мужчина на белом микроавтобусе. Водитель попытался погрузить припаркованный там ранее мотоцикл в микроавтобус и уехать. Отреагировавшие на вызов полицейские зафиксировали у мужчины степень опьянения, наказуемую в административном порядке, и задержали его.