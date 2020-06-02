Охранники G4S задержали в Старом городе пьяного мотоциклиста

Патрули G4S получили сигнал из расположенного в Старом городе бара в 20:46. Охранники прибыли на место происшествия за четыре минуты и вывели из бара мужчину средних лет с явными признаками опьянения, который цеплялся к другим посетителям заведения и оскорблял их. Нарушитель порядка хотел вернуться в бар, но охранники не позволили ему сделать это.

После этого мужчина подошел к мотоциклу, надел шлем и стал заводить мотор. Сотрудники G4S незамедлительно подошли к мотоциклисту и не дали ему уехать. Также они известили о произошедшем полицию. Сидевший на мотоцикле мужчина оскорблял охранников и угрожал им, но уехать ему не удалось.

Полиция прибыла через пару минут и побеседовала с мотоциклистом. Он пообещал оставить свое транспортное средство на месте и ушел.