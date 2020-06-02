Оно вам надо? ⟩ Кран для налива воды, установленный над плитой

Кран для налива воды над плитой (Pot Filler) часто встречается в фотографиях американских проектов кухонь. С его помощью удобно наполнять кастрюлю, не снимая ее с варочной поверхности. Шарниры позволяют поворачивать излив в сторону нужной конфорки. А когда кран не нужен, он компактно складывается и не мешает готовить.

Казалось бы, кран для налива воды над плитой нужен, чтобы не наматывать километры до раковины. То есть только для кухонь загородных домов и очень просторных квартир. Но в американских проектах довольно часто такие модели попадают в кадр вместе с обычной раковиной — всего в метре от плиты. Тысячи фотографий кухонь с такими кранами можно увидеть ЗДЕСЬ.

Но минусы использования такого устройства тоже имеются. Например, велик риск поставить наполняться кастрюлю или чайник и отвлечься на свои дела. Худшее, что случится в раковине — вода просто будет сливаться в канализацию. А над плитой? Если вы замечали за собой привычку забывать наполняющуюся кастрюлю в раковине, подумайте дважды, стоит ли вешать кран над плитой, даже если вам этого очень захочется.