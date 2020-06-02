Назван лучший аэропорт в Северной Европе

Генеральный директор Skytrax Эдвард Плейстед говорит, что из года в год аэропорт Хельсинки продолжает оставаться в числе лучших аэропортов мира. Также аэропорт Хельсинки также занял второе место в категории «Лучший аэропорт (20-30 миллионов пассажиров в год)».

«Мы очень рады премии Skytrax так, как она является подтверждением успеха аэропорта Хельсинки на международном уровне. Премия дает нам прочную основу для будущего развития, когда воздушное движение восстановится после кризиса с коронавирусом, – говорит Улла Леттиев, директор аэропорта Хельсинки. – В целом, в аэропорту Хельсинки работает около 1500 предприятий, которые дают работу более 20 000 сотрудникам. Все они участвуют в цепочке бесперебойного сервиса, который так ценят клиенты. Комфортный сервис — одно из преимуществ аэропорта Хельсинки, которое помогает ему выделяться среди других аэропортов мира».

В течение последних нескольких лет Finavia в тесном сотрудничестве с компаниями и представителями власти вкладывает значительные средства в развитие обслуживания клиентов в аэропорту.

В качестве примера Леттиев отмечает обширную учебную программу Академии Finavia, направленную на обеспечение сервиса путешествий. В частности, обучение направлено на улучшение сотрудничества между различными участниками процесса обслуживания и создание хорошего морального духа.

Исследование Skytrax - это глобальное исследование предпочтений пассажиров, охватывающее более 550 аэропортов по всему миру. Пассажиры оценивают уровень обслуживания и качество продукции аэропортов на всем пути следования пассажира от входа в терминал до места в самолете. Текущее исследование охватывает шестимесячный период с сентября 2019 года по февраль 2020 года.