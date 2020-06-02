Кризис обанкротил эстонскую фирму по организации природного туризма

Estonian Nature Tours (в переводе «Эстонские путешествия на природу»), коммерческое название Kumari Reisid OÜ, уже 17 лет является успешной туристической компанией, специализирующейся на наблюдениях за птицами и животными и других экскурсиях по наблюдению за дикой природой. В первую очередь компания привозила иностранных туристов, например, британских любителей орнитологии.

Наблюдение за птицами предлагалось в национальном парке Матсалу и Ляэнеcком уезде, другие поездки организовывались по всей Эстонии. Многодневные экскурсии по наблюдению за птицами включали посещение, размещение, питание и услуги профессионального гида.

Но коронаризис нанес по компании сильный удар. В конце мая Департамент защиты потребителей и технического надзора (TTJA) объявил, что Kumari Reisid не сможет выполнить свои обязательства перед пассажирами, вытекающие из договора о пакетной поездке. То есть, проще говоря, выплатить пассажирам возмещение за отмену поездки. В общей сложности у компании есть буфер в 20 000 евро, из которого можно выплатить деньги клиентам.

В 2018 году компания Kumari Reisid заработала чуть более 1000 евро прибыли при обороте в 156 000 евро. В 2016 году оборот составлял более 250 000 евро. В настоящее время, согласно информации Krediidiinfo, налоговая задолженность фирмы составляет почти 7 000 евро. Компания принадлежит Туули и Марике Манни.

Туризм и туристические компании сильно пострадали от нынешнего кризиса. Например, глава Estravel Анне Самлик недавно сказала Postimees, что если 27 февраля этого года у них все еще был совершенно нормальный рабочий день и оборот, то 28 февраля он упал на 50 процентов.