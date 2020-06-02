В Африке зафиксирована вспышка лихорадки Эбола
На северо-западе Демократической Республики Конго (ДРК) выявлена новая вспышка лихорадки Эбола. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения на своем официальном сайте, пишет Rus.TVNET.
По первоначальной информации Министерства здравоохранения ДРК, на начало июня выявлено шесть случаев заболевания лихорадкой Эбола. Четыре человека умерли, а двое сейчас проходят лечение. Три из этих шести случаев были подтверждены лабораторно. На место отправились сотрудники ВОЗ, сообщил в своем Twitter глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус.
.@WHO already has staff in Mbandaka, #DRC supporting the new #Ebola outbreak response.— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) June 1, 2020
This outbreak is a reminder that #COVID19 is not the only health threat people face. WHO is continuing to monitor & respond to many health emergencies.
Это уже 11-я по счету вспышка лихорадки Эбола в ДРК с тех пор, как вирус был впервые обнаружен в стране в 1976 году.
Как сообщает ВОЗ, люди инфицируются вирусом Эбола в результате контакта либо с инфицированными животными (обычно после забоя, приготовления или употребления в пищу), либо с жидкостями из организма инфицированных людей.
В большинстве случаев заражение происходит в результате передачи вируса от человека человеку, когда кровь и другие жидкости или выделения инфицированного попадают в организм здорового человека через поврежденную кожу или слизистую оболочку.
Лихорадка Эбола является тяжелой, часто смертельной болезнью с коэффициентом смертности, достигающим 90%.