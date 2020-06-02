В Африке зафиксирована вспышка лихорадки Эбола

По первоначальной информации Министерства здравоохранения ДРК, на начало июня выявлено шесть случаев заболевания лихорадкой Эбола. Четыре человека умерли, а двое сейчас проходят лечение. Три из этих шести случаев были подтверждены лабораторно. На место отправились сотрудники ВОЗ, сообщил в своем Twitter глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус.

.@WHO already has staff in Mbandaka, #DRC supporting the new #Ebola outbreak response.

This outbreak is a reminder that #COVID19 is not the only health threat people face. WHO is continuing to monitor & respond to many health emergencies. — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) June 1, 2020

Это уже 11-я по счету вспышка лихорадки Эбола в ДРК с тех пор, как вирус был впервые обнаружен в стране в 1976 году.

Как сообщает ВОЗ, люди инфицируются вирусом Эбола в результате контакта либо с инфицированными животными (обычно после забоя, приготовления или употребления в пищу), либо с жидкостями из организма инфицированных людей.

В большинстве случаев заражение происходит в результате передачи вируса от человека человеку, когда кровь и другие жидкости или выделения инфицированного попадают в организм здорового человека через поврежденную кожу или слизистую оболочку.