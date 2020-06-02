МИД: границы стран Шенгенской зоны могут открыться в середине июня

Глава отдела протокола МИД Эстонии Лаури Бамбус выразил надежду, что через неделю-две стран, которые открывают границы, станет больше, и, возможно, в июле можно будет говорить о начале туризма.

"Вирус еще не исчез - мы должны быть осторожны; мы видим по статистике, что заболеваемость в странах становится все меньше, и ждем начала восстановления сектора туризма", - сказал он.

Лаури Бамбус отметил, что около 15 июня Шенгенские страны могут договориться об открытии границ между ними, какие-то решения будут приняты и в отношении третьих стран.