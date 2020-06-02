Клиенты Rimi вернулись в магазины, но оборот сети пока не восстановился

Исполнительный директор Rimi Eesti Вайдо Падумяэ сказал, что когда чрезвычайное положение закончилось, покупатели начали возвращаться в физические магазины, но осторожность никуда не исчезла.

«Мы заметили, что во время карантина поведение клиентов стало намного осторожнее. Они отдавали предпочтение покупкам в интернет-магазине, приходили в магазин гораздо реже и за один раз совершали более крупные покупки. Даже сегодня можно сказать, что более длительное предварительное планирование меню, которое раньше было слишком чуждым для эстонцев, стало более распространенным делом», - сказал Падумяэ.

Однако, по его словам, продажи еще не вернулись на докризисный уровень. Глава Rimi считает, что причиной тому - изменившиеся потребности и возможности. «Значительно меньше совершается импульсивных покупок, и в корзину попадает только то, за чем человек пришел в магазин», - пояснил Падумяэ.

Интернет-магазин Rimi во время кризиса был запущен быстрее, чем планировалось изначально, поэтому невозможно сравнить, насколько он вырос бы по сравнению с предыдущим периодом. «Однако мы можем подтвердить, что он приобрел популярность довольно быстро, и мы по-прежнему видим интерес. Поскольку наш интернет-магазин новый, мы активно работаем над его улучшением. В течение этих нескольких месяцев мы постоянно расширяли нашу зону доставки», - сказал Падумяэ и отметил, что в этом месяце присоединятся регионы Сауэ, Юри, Ассаку, Хюйру, Луйге и Ватсла.

«Возможность заранее планировать свои покупки определенно можно назвать уроком чрезвычайного положения. Я уверен, что приьавилось семей, которые заранее планируют свое еженедельное меню и идут в магазин со списком. Также люди соблюдаеют гигиену. Наверное, больше никто не может себе представить, что заходит в магазин, где нельзя очистить руки», - подытожил менеджер Rimi опыт последних нескольких месяцев.