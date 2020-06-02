Клиенты Rimi вернулись в магазины, но оборот сети пока не восстановился

Торговая сеть Rimi считает своим последним самым важным уроком то, что на быстро меняющиеся потребности людей во время кризиса необходимо реагировать так же быстро, пишет Postimees.
Исполнительный директор Rimi Eesti Вайдо Падумяэ сказал, что когда чрезвычайное положение закончилось, покупатели начали возвращаться в физические магазины, но осторожность никуда не исчезла.
«Мы заметили, что во время карантина поведение клиентов стало намного осторожнее. Они отдавали предпочтение покупкам в интернет-магазине, приходили в магазин гораздо реже и за один раз совершали более крупные покупки. Даже сегодня можно сказать, что более длительное предварительное планирование меню, которое раньше было слишком чуждым для эстонцев, стало более распространенным делом», - сказал Падумяэ.
Однако, по его словам, продажи еще не вернулись на докризисный уровень. Глава Rimi считает, что причиной тому - изменившиеся потребности и возможности. «Значительно меньше совершается импульсивных покупок, и в корзину попадает только то, за чем человек пришел в магазин», - пояснил Падумяэ.
Интернет-магазин Rimi во время кризиса был запущен быстрее, чем планировалось изначально, поэтому невозможно сравнить, насколько он вырос бы по сравнению с предыдущим периодом. «Однако мы можем подтвердить, что он приобрел популярность довольно быстро, и мы по-прежнему видим интерес. Поскольку наш интернет-магазин новый, мы активно работаем над его улучшением. В течение этих нескольких месяцев мы постоянно расширяли нашу зону доставки», - сказал Падумяэ и отметил, что в этом месяце присоединятся регионы Сауэ, Юри, Ассаку, Хюйру, Луйге и Ватсла.
«Возможность заранее планировать свои покупки определенно можно назвать уроком чрезвычайного положения. Я уверен, что приьавилось семей, которые заранее планируют свое еженедельное меню и идут в магазин со списком. Также люди соблюдаеют гигиену. Наверное, больше никто не может себе представить, что заходит в магазин, где нельзя очистить руки», - подытожил менеджер Rimi опыт последних нескольких месяцев.
По его словам, с точки зрения предпринимателя, полезно отметить, что потребности клиента могут измениться за несколько дней или даже часов. "Мы должны действовать быстро, чтобы удовлетворить эти потребности. Все это научило меня тому, что необязательно долго думать перед тем, как что-то сделать", - сказал глава Rimi.