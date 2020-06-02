Треть безработных в Ида-Вирумаа не имеют профессионального образования

Уровень безработицы в Ида-Вирумаа достиг 13,2% - это 8 001 человек. При том, что без работы оказываются самые разные люди, есть то, что объединяет очень многих безработных. Это слабые навыки работы с компьютером, незнание эстонского и - отсутствие профессионального образования. Треть безработных не имеет диплома о получении какой-либо профессии.
Кому труднее других на рынке труда?
Как рассказала руководитель Ида-Вируского отделения Кассы по безработице Аннеки Теэлахк, 50% клиентов этого учреждения в уезде имеют только самые начальные навыки работы с компьютером, а 6% (примерно 450 человек) - вообще не умеют пользоваться компьютером.
35% безработных и ищущих работу на Северо-Востоке не говорят по-эстонски, что, в общем, неудивительно для региона. Но при том, что Ида-Вирумаа традиционно считается регионом с промышленными традициями, 32% клиентов Кассы по безработице здесь не имеют профессионального образования.
“Это одна из причин, почему они не имеют работы, - замечает Аннеки Теэлахк. - Кто-то не закончил образование, кто-то окончил только среднюю школу и сразу пошел на работу. Работа была какое-то время, а потом закончилась… Предприятия ищут людей с умениями. Простых работ, где нужно управляться с лопатой и метлой - очень мало”.
“Учиться можно всю жизнь, - добавляет Аннеки Теэлахк. - Наше дело - не тыкать пальцем, а говорить, что эта ситуация была вчера, а теперь у человека - новая страница. Мы поддерживаем учебу в профтехучилище, а также обучение в вузе на бакалавра. Главное, чтобы человек сам хотел”.
Спрос на обучение у взрослых есть
По словам заведующей Отделом культуры, члена городской управы Нарвы Виктории Лутус, городские власти обеспечивают получение, в основном, начального, основного и среднего образования, а также образования по интересам. Обучением взрослых занимается одна муниципальная школа - Нарвская школа для взрослых.
“В данной школе есть возможность изучать некоторые отдельные предметы, - сообщила Виктория Лутус. - В перечень предметов, которые можно изучать отдельно, входит и эстонский язык. Такой возможностью могут воспользоваться все желающие независимо от уровня приобретенного образования - люди, уже имеющие среднее или даже высшее образование, могут изучать эстонский язык по этой программе бесплатно. В этом учебном году, например, эстонский язык как отдельный предмет изучали 135 учеников. Данное обучение поддерживается Министерством образования и науки и связано со стратегией обучения на протяжении всей жизни. Сейчас школа рассматривает возможности предложить взрослым консультирование в сфере компьютерной грамотности, так как запрос на такую услугу, действительно, есть”.
Свободные места есть
Большая часть возможностей профессионального образования в Ида-Вирумаа сконцентрирована в одном учреждении.
До 2000 года в одной только Нарве было четыре профессиональных училища. Затем в профобразовании начались процессы объединения училищ, они сливались, меняли названия, переезжали. В то время наблюдался дефицит учебных мест, например, в Нарве в 2010 году при приеме был конкурс почти 1,5 человека на место. С 2016 года в Ида-Вирумаа действует единый Центр профессионального образования, который имеет учебные здания в Нарве, Силламяэ и Йыхви.
По словам руководителя по развитию и связям с общественностью Центра профобразования Карена Сукиасяна, сейчас занято около 90% учебных мест. Конкурс при поступлении бывает только на самых популярных специальностей, например, ИТ и поварское дело. Другие профессии может получить любой желающий, причем некоторые группы продолжают заполняться еще осенью.
Во всех трех домах Центра профобразования учится около 2300 человек, из них около 900 этим летом заканчивают обучение. Но при этом, за год еще около 3000 человек проходят в центре какие-либо краткосрочные курсы. Обычно, именно на такие курсы направляет людей Касса по безработице. По словам специалиста центра Эляны Романовой, обучение безработных по некоторым специальностям целенаправленно поддерживается государством.
По словам Карена Сукиасяна, около половины учащихся центра - это не молодежь, а люди, которые окончили школу уже давно. Есть такие, которые когда-то получили специальность в училище и теперь вернулись за другой профессий. Заметной частью взрослых учащихся также становятся люди с высшим образованием, которые не нашли себе применение после вуза и решили получить рабочую профессию.
Новые профессии: монтажник солнечных панелей и управдом
В этом году Центр профобразования проводит особенно большой прием, подавать документы можно с 8 июня.
Если в прошлом году было набрано 65 учебных групп (в сумме в Нарве, Силламяэ и Йыхви), а в этом году набираются - 78 групп в которых смогут учиться почти 1500 человек. Рост связан, в основном, с тем, что на отделении технологии появились новые специальности.
По словам Карена Сукиасяна, в Центре профобразования Ида-Вирумаа действует группа советников из числа предпринимателей и руководителя Кассы по безработице. С их помощью центр отслеживает изменения на рынке труда и старается гибко на них реагировать. Например, в этом году появилось несколько новых специальностей, на которые могут переобучиться люди, уже работающие в смежных отраслях и имеющие какие-то базовые знания в новой профессии. Хотя прием еще не начался, интерес к этим профессиям сотрудники Центра профобразования уже видят.
Так, с нового учебного года открывается специальность “технологии и оборудование возобновляемых источников энергии”, обучение по которой будет длиться один год. За это время ученики должны научиться монтировать солнечные панели, ветрогенераторы, аккумуляторы, инверторы, управляющие всем этим контроллеры. Специальность предполагает и некоторые строительные навыки и навыки электрика.
“Сами видите, что происходит в Ида-Вирумаа. Мы пытаемся найти новые источники энергии, и, я думаю, что это очень актуальная профессия”, - говорит Карен Сукиасян.
Также начинается обучение техников по монтажу и обслуживанию систем безопасности - камер наблюдения, различных видов сигнализации.
Интерес у председателей КТ и предпринимателей уже вызывает новая специальность “обслуживание недвижимости”, которая включает в себя и технические вопросы, и юридические.
Всего в этом году в Центре профобразования планируется вести обучение более чем по 50 специальностям.