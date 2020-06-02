Треть безработных в Ида-Вирумаа не имеют профессионального образования

Кому труднее других на рынке труда?

Как рассказала руководитель Ида-Вируского отделения Кассы по безработице Аннеки Теэлахк, 50% клиентов этого учреждения в уезде имеют только самые начальные навыки работы с компьютером, а 6% (примерно 450 человек) - вообще не умеют пользоваться компьютером.

35% безработных и ищущих работу на Северо-Востоке не говорят по-эстонски, что, в общем, неудивительно для региона. Но при том, что Ида-Вирумаа традиционно считается регионом с промышленными традициями, 32% клиентов Кассы по безработице здесь не имеют профессионального образования.

“Это одна из причин, почему они не имеют работы, - замечает Аннеки Теэлахк. - Кто-то не закончил образование, кто-то окончил только среднюю школу и сразу пошел на работу. Работа была какое-то время, а потом закончилась… Предприятия ищут людей с умениями. Простых работ, где нужно управляться с лопатой и метлой - очень мало”.

“Учиться можно всю жизнь, - добавляет Аннеки Теэлахк. - Наше дело - не тыкать пальцем, а говорить, что эта ситуация была вчера, а теперь у человека - новая страница. Мы поддерживаем учебу в профтехучилище, а также обучение в вузе на бакалавра. Главное, чтобы человек сам хотел”.

Спрос на обучение у взрослых есть

По словам заведующей Отделом культуры, члена городской управы Нарвы Виктории Лутус, городские власти обеспечивают получение, в основном, начального, основного и среднего образования, а также образования по интересам. Обучением взрослых занимается одна муниципальная школа - Нарвская школа для взрослых.

“В данной школе есть возможность изучать некоторые отдельные предметы, - сообщила Виктория Лутус. - В перечень предметов, которые можно изучать отдельно, входит и эстонский язык. Такой возможностью могут воспользоваться все желающие независимо от уровня приобретенного образования - люди, уже имеющие среднее или даже высшее образование, могут изучать эстонский язык по этой программе бесплатно. В этом учебном году, например, эстонский язык как отдельный предмет изучали 135 учеников. Данное обучение поддерживается Министерством образования и науки и связано со стратегией обучения на протяжении всей жизни. Сейчас школа рассматривает возможности предложить взрослым консультирование в сфере компьютерной грамотности, так как запрос на такую услугу, действительно, есть”.

Свободные места есть

Большая часть возможностей профессионального образования в Ида-Вирумаа сконцентрирована в одном учреждении.

До 2000 года в одной только Нарве было четыре профессиональных училища. Затем в профобразовании начались процессы объединения училищ, они сливались, меняли названия, переезжали. В то время наблюдался дефицит учебных мест, например, в Нарве в 2010 году при приеме был конкурс почти 1,5 человека на место. С 2016 года в Ида-Вирумаа действует единый Центр профессионального образования, который имеет учебные здания в Нарве, Силламяэ и Йыхви.