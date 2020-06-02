Обвиняемая в отмывании денег эстонская бизнесвумен предстанет перед судом

Наряду с 56-летней Ярвисте перед судом предстанут 40-летний Алексей Дремов и 37-летний Андрей Данчак, единственный арестованный среди обвиняемых. В рамках того же дела до сих пор в статусе подозреваемого находится Андрей Щемелев, который сейчас предположительно находится в США и объявлен в розыск.

25 мая госпрокуратура предъявила Ярвисте, Дремову и Данчаку обвинения в том, что они совершили в GFC Good Finance Company AS отмывание денег в крупном размере.

Согласно обвинению, GFC Good Finance Company AS было платежным учреждением, позволявшим преимущественно нерезидентам открывать платежные счета и совершать или посредничать в платежах.

Госпрокуратура обвиняет Ярвисте, Дремова и Данчака в отмывании 2,88 млн евро. Согласно правилам внутреннего распорядка коммерческого объединения и закону о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, коммерческое объединение не может совершать такие сделки.

По словам госпрокурора Сигрид Нурме, Ярвисте также предъявлено подозрение в попытке присвоения около 8 млн евро. «По этому делу в Латвии было возбуждено параллельное дело и для экономии делопроизводства и чтобы избежать нарушения запрета на двойное наказание, возбужденные в двух странах дела объединили и Эстония переняла возбужденное в Латвии уголовное дело».

В международном сотрудничестве нужно следовать крайне строгим процедурным правилам, кроме того, приходится составлять крайне обширные переводы, поэтому перенятие уголовных дел всегда требует больше ресурсов, чем проведение внутригосударственного следствия. Обычной практикой для расследования состоящих из многих эпизодов и совершенных группой преступлений является отделение следствия по части преступлений, чтобы обеспечить разумный срок делопроизводства.

«В уголовном деле, где в одном эпизоде есть основания подозревать нескольких человек, а в остальных подозревают только одного из них, целесообразнее разделить следствие. Кроме того, нельзя проигнорировать то обстоятельство, что один из обвиняемых арестован, а второй находится под электронным надзором. Поскольку введенные меры пресечения ограничивают свободу людей, разделение уголовных дел было лучшим методом для того, чтобы максимально быстро провести предварительное следствие», - сказала Нурм.

«В рамках уголовного дела Good Finance Company AS не предъявлялись ни подозрения, ни обвинения, поскольку это было находящееся на стадии ликвидации коммерческое учреждение, где на момент возбуждения уголовного дела больше не осуществлялась коммерческая деятельность. Таким образом, и банкротство фирмы не может повлиять на уголовное следствие», - сказала Нурм.

9 декабря прошлого года бюро экономических преступлений центральной криминальной полиции по подозрению в отмывании денег задержало Ярвисте, Дремова и Данчака. По просьбе прокурора и суд дал санкции на арест Дремова и Данчака. По мнению госпрокурора, оставаясь на свободе, они могли продолжать совершать преступления или уклониться от следствия. Позже суд освободил Дремова, переведя его под электронный надзор, но оставил под стражей Данчака.

Госпрокурор Марек Вахинг не счел нужным добиваться ареста Ярвисте.

Прошлой весной финансовая инспекция признала недействительной лицензию принадлежащего Ярвисте платежного учреждения GFC Good Finance Company AS, поскольку решила, что за последние годы предприятие существенно нарушило закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также тредования закона о платежных учреждениях и учреждениях электронных денег.

В понедельник Харьюский уездный суд объявил GFC Good Finance Company AS банкротом.