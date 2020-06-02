В Латвии продолжается скандал с вызвавшими негодование клиентов сообщениями Tele2

Напомним, в конце апреля часть клиентов Tele2 получила сообщения, в которых информировалось, что вне зависимости от тарифного плана с 1 июня и до конца года они получат новую услугу "Безлимитный интернет в Латвии" за 2,50 евро.

Текст заявления мобильного оператора

"Центр по защите прав потребителей (PTAC), запрещая предприятию внести запланированные изменения в тарифные планы, не позволяет обеспечить клиентам выгодные тарифы и нарушает закон.

Согласно закону об электронной связи, PTAC не имеет прав запрещать изменения в тарифных планах, которые сделаны с соблюдением предусмотренных законом требований.

Соблюдая условия договоров с клиентами, Tele2 своевременно, за месяц, информировал клиентов о предстоящих изменениях в тарифных планах. Дополнительно, идя навстречу клиентам, Tele2 обеспечил удобную возможность отказаться от этих изменений, сохранив старые тарифные планы.

"В марте, апреле и мае мы обеспечивали своим клиентам безлимитный интернет без дополнительной платы, потому что мобильный интернет стал сейчас одной из основных потребностей. В течение трех месяцев мы обеспечили нашим клиентам безлимитные данные стоимостью примерно 7,5 млн евро. К сожалению, в таком объеме до конца года мы больше не сможем поддерживать своих клиентов, активно использующих мобильный интернет, поэтому мы внесли изменения в тарифные планы, предложив безлимитный интернет по очень привлекательной цене", - говорит коммерческий директор Tele2 Райво Ростс.

"Как законопослушное предприятие мы, конечно, уважаем решение PTAC о временном урегулировании. Однако нам жаль, что PTAC не углубился в суть дела и запрещает нашим клиентам использовать безлимитные данные по более выгодной цене, о чем свидетельствует как официальная аргументация PTAC во временном урегулировании, так и публичные заявления в СМИ, прозвучавшие еще до того, как мы дали объяснение об изменении тарифных планов.

Мы обжалуем это временное урегулирование, потому что PTAC не может запретить вносить изменения в тарифные планы, если это сделано с соблюдением закона и согласно договору, заключенному с клиентами", - сказал Ростс.

Tele2 напоминает также, что клиентам не подключались никакие новые услуги. Клиенты, согласно договору, были извещены о предстоящих изменениях в тарифном плане, которые предусматривают возможность использовать безлимитные данные, доплачивая к своему счету только 2,5 евро. Клиентам Tele2 была предоставлена удобная возможность отказаться от этих изменений, сохранив старые тарифные планы. Единственное, что нужно было сделать клиентам, - отправить бесплатное СМС".

Позиция РТАС

Представитель РТАС Санита Гертмане сообщила, что учреждение приняло временное регулирование о прекращении нечестной коммерческой практики.

РТАС констатировал, что Tele2 многим клиентам подключило услугу автоматически, не получив согласия. Таким образом нарушен существенный принцип защиты прав потребителей, который запрещает использовать молчание как согласие для предоставления какой-либо услуги или товара. В учреждении отметили, что Tele2 не признает своей вины.

Решение о временном регулировании в силе с момента его провозглашения до периода, когда оно отменено или изменено, или же до момента вступления в силу окончательного решения.