Финансовая комиссия поддержала перевод Бюро данных по отмыванию денег в ведомство Минфина

Председатель финансовой комиссии Айвар Кокк пояснил, что комиссия вела активное сотрудничество с участниками рынка и предложила внести в законопроект 26 поправок. Он подчеркнул, что законопроект должен обеспечить максимальную прозрачность экономической среды и четкость правил. Также важно обеспечить развитие предпринимательства в Эстонии.

«Для повышения эффективности борьбы с отмыванием денег мы перевели бюро данных по отмыванию денег из ведомства Департамента полиции и пограничной охраны в сферу, подотчетную Министерству финансов. Цель – позволить бюро данных по отмыванию денег как лицу, ведущему внесудебное производство, и в дальнейшем в рамках производства по проступку делать запросы предприятиям сетей связи с целью получения информации, необходимой для идентификации конечного пользователя, связанного с идентификационными признаками, используемыми в сети связи общего пользования», – сказал Кокк. Он подчеркнул, что законопроект должен сделать Эстонию как можно менее удобной страной для сокрытия и перенаправления полученных незаконным путем доходов.

«Цель борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма – повысить надежность и прозрачность предпринимательской среды, создать условия для экономического роста и обеспечить безопасность деятельности жителей и предприятий», – пояснил Кокк. Он поблагодарил банки, которые предпринимают все возможное, чтобы предотвратить использование банковского дела для легализации и использования средств, полученных незаконным путем.

Кокк пояснил, что законопроект перенимает пятую директиву ЕС о борьбе с отмыванием денег. В числе прочего это позволит Эстонии подготовить систему борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма к международной оценке.

По словам члена финансовой комиссии Андреса Сутта, важно, чтобы деятельность по борьбе с отмыванием денег была хорошо скоординирована. Также государство и участники рынка должны сотрудничать друг с другом. «Только так мы можем сохранить хорошую репутацию Эстонии и финансового сектора страны на международной арене», – подчеркнул Сутт. Он добавил, что важно обеспечить надежность внесенных в государственные регистры данных и автоматизированный доступ к ним. Расходы при этом следует держать в рамках разумного. Для более эффективного использования информации при борьбе с отмыванием денег необходимо способствовать применению т.н. «умных» ИТ-решений.

«В ходе производства по законопроекту мы старались учитывать один принцип: установленные правила и применение закона не должны усложнить привычную экономическую деятельность клиентов банков», – сказал Сутт.

Законопроект создаст единый регистр банковских счетов, который объединит кредитные и налоговые учреждения Эстонии; введет перечень лиц с государственными должностями; создаст механизм в коммерческом регистре для перечисления данных о реальных получателях прибыли. Также будут расширены полномочия Финансовой инспекции для проверки соблюдения банками международных финансовых мер. Помимо этого, более гибкими станут требования по удаленному удостоверению личности; будут расширены возможности по обмену данными между банками, нотариусами и другими обязанными лицами.