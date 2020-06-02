Правило "2+2" может в течение лета исчезнуть

Руководитель научного совета по COVID-19 при правительстве профессор вирусологии Ирья Лутсар рада первому дню без появления новых инфицированных, но отмечает, что на введение послаблений это не повлияет.

"Мы думаем, что это случайно. Если посмотреть на то, что происходит вокруг нас, то вирус никуда не исчез", - сказала она, добавив, что повсюду в мире, за исключением некоторых островных государств, вирус как бы исчезает на несколько дней, но затем все-таки возвращается.