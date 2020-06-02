Фото ⟩ На проблемном перекрестке Таллиннского шоссе и Эхитаяте-теэ столкнулись грузовики

Водители не смогли договориться относительно того, кто спровоцировал аварию, и на место вызвали полицию. Оба водителя были трезвы.

Из картографического приложения Фонда дорожного страхования следует, что речь идет о перекрестке, на котором часто происходят аварии. В течение последних трех лет там произошли 23 аварии, три из них - в текущем году. В последний раз на этом перекрестке в это воскресенье пострадали два человека, когда аварию спровоцировал водитель автомобиля, выехавший на перекресток на красный свет.