Вт, 2.06.2020
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  • На проблемном перекрестке Таллиннского шоссе и Эхитаяте-теэ столкнулись грузовики

Фото ⟩ На проблемном перекрестке Таллиннского шоссе и Эхитаяте-теэ столкнулись грузовики

На перекрестке столкнулись два грузовика.

ФОТО: Lugeja pilt

Сегодня после трех часов дня в Пярну на перекрестке Таллиннского шоссе и Эхитаяте-теэ столкнулись два грузовика. Люди в ходе аварии не пострадали, пишет Pärnu Postimees.

Водители не смогли договориться относительно того, кто спровоцировал аварию, и на место вызвали полицию. Оба водителя были трезвы.

Причины ДТП выяснятся в ходе расследования.

Из картографического приложения Фонда дорожного страхования следует, что речь идет о перекрестке, на котором часто происходят аварии. В течение последних трех лет там произошли 23 аварии, три из них - в текущем году. В последний раз на этом перекрестке в это воскресенье пострадали два человека, когда аварию спровоцировал водитель автомобиля, выехавший на перекресток на красный свет.

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